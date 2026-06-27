Ashadhi Ekadashi Special Trains : पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! पुणे, नागपूर आणि कोल्हापूरहून सुटणार विशेष रेल्वे; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

मिरज : आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरला लाडक्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या वारकऱ्यांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने तीन विशेष रेल्वेगाड्या जाहीर केल्या (Miraj to Pandharpur special train schedule) आहेत. नागपूर-मिरज, कोल्हापूर-कुर्डुवाडी आणि पुणे-मिरज या मार्गांवरील विशेष गाड्यांमुळे मिरज, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सांगोला, पंढरपूर परिसरातील भाविकांची सोय होणार आहे..मध्य रेल्वेकडून (गाडी क्रमांक ०१२०५) नागपूर-मिरज विशेष २३ व २४ जुलै रोजी नागपूरहून सकाळी ८.५० वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११.५५ वाजता मिरज येथे पोहोचणार आहे. (गाडी क्रमांक ०१२०६) मिरज-नागपूर विशेष २४ व २५ जुलै रोजी मिरजहून दुपारी १२.५५ वाजता सुटणार आहे. या गाडीला पंढरपूर, सांगोला, म्हसोबा डोंगरगाव, जत रोड, ढालगाव, कवठेमहांकाळ, सलगरे, आरग आदी स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत. या विशेष गाडीत १० शयनयान, ४ सामान्य, २ वातानुकूलित व २ एसएलआरडी असे १८ डबे असतील..Pali Flyover Construction Update : 34 ते 35 खांब आणि नवा आराखडा! मुंबई-गोवा हायवेवरील पाली उड्डाणपूल कधी सुरू होणार? समोर आली मोठी अपडेट.(गाडी क्रमांक ०१२०९) कोल्हापूर–कुर्डुवाडी विशेष रेल्वे २२ ते २९ जुलैदरम्यान रोज धावणार आहे. कोल्हापूरहून सकाळी ६.१० वाजता सुटून मिरजेला ७.३० वाजता येईल. मिरजेहून ७.५० वाजता रवाना होऊन सांगोला, पंढरपूर, मोडनिंब मार्गे दुपारी १.३० वाजता कुर्डुवाडीला पोहोचेल. (गाडी क्र. ०१२१०) कुर्डुवाडी–कोल्हापूर विशेष दुपारी ४.३० वाजता सुटून पंढरपूर, सांगोला, मिरज मार्गे रात्री १०.३० वाजता कोल्हापूरला पोहोचेल. या गाडीला हातकणंगले, जयसिंगपूर, आरग, बेडकिहाळ, सलगरे, कवठेमहांकाळ, लंगरपेठ, ढालगाव, जत रोड, वासूद, सांगोला, पंढरपूर, मोडनिंब आदी स्थानकांवर थांबे असतील..Anna Hazare Praises Tukaram Mundhe : "अशा डॅशिंग अधिकाऱ्यांची देशाला गरज"; तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' धडक मोहिमेवर अण्णा हजारे खूश, केलं तोंडभरुन कौतुक.शिवाय (गाडी क्र. ०१२०७) पुणे–मिरज विशेष २३ ते २९ जुलैदरम्यान दररोज पुण्याहून सकाळी ८.४० वाजता सुटून हडपसर, उरुळी, दौंड, जेजुरी, कुर्डुवाडी, मोडनिंब, पंढरपूर, सांगोला, जत रोड, कवठेमहांकाळ, सलगरे, आरगमार्गे सायंकाळी ६.४५ वाजता मिरजेला पोहोचेल. ०१२०८ मिरज–पुणे विशेष २४ ते ३० जुलैदरम्यान मिरजहून सायंकाळी ७.३० वाजता सुटून पंढरपूरमार्गे पहाटे ४.३० वाजता पुण्यात पोहोचेल. आषाढी वारीदरम्यान पंढरपूरकडे जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी या विशेष रेल्वेगाड्यांमुळे मोठा दिलासा ठरणार आहे. भाविकांनी सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.