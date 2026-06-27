पश्चिम महाराष्ट्र

Ashadhi Ekadashi Special Trains : पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! पुणे, नागपूर आणि कोल्हापूरहून सुटणार विशेष रेल्वे; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Ashadhi Ekadashi special trains 2026 : आषाढी एकादशीनिमित्त मध्य रेल्वेने मिरजमार्गे नागपूर, पुणे आणि कोल्हापूर येथून विशेष रेल्वेगाड्या जाहीर केल्या असून पंढरपूरकडे जाणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Ashadhi Ekadashi special trains from Miraj

Ashadhi Ekadashi special trains from Miraj

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मिरज : आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरला लाडक्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या वारकऱ्यांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने तीन विशेष रेल्वेगाड्या जाहीर केल्या (Miraj to Pandharpur special train schedule) आहेत. नागपूर-मिरज, कोल्हापूर-कुर्डुवाडी आणि पुणे-मिरज या मार्गांवरील विशेष गाड्यांमुळे मिरज, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सांगोला, पंढरपूर परिसरातील भाविकांची सोय होणार आहे.

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