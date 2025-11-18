Sangli News: आष्टा निवडणुकीत अर्जांचा विक्रमी पाऊस! नगराध्यक्षपदासाठी ११ तर नगरसेवकपदासाठी तब्बल २०६ अर्ज दाखल

आष्टा: आष्टा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज शेवटच्या दिवशी नगराध्यक्ष पदासाठी एक व नगरसेवक पदासाठी १०४, असे १०५ व आजपर्यंत २१७ अर्ज दाखल झाले. आज नगराध्यक्ष पदासाठी विशाल शिंदे यांनी अर्ज दाखल केले..नगरसेवक पदासाठी शहरातील विविध पक्षांतील उमेदवार व अपक्षांनी अर्ज दाखल केले. नगरपालिका निवडणुकीसाठी नगराध्यक्ष पदासाठी ११, तर नगरसेवक पदासाठी २०६ अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. अर्ज भरण्यासाठी अनेक उमेदवार समर्थकांसहित नगरपालिका परिसरात दाखल झाले होते..Bhoom Nagarparishad Election : भूम नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी ९ अर्ज; तर नगरसेवक पदासाठी ८४ अर्ज दाखल.आज शेवटचा दिवस असल्यामुळे उच्चांकी १०५ अर्ज दाखल झाले. अर्ज भरण्यासाठी आजचा एकच दिवस शिल्लक राहिला होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अर्ज भरले जातील, असे गृहीत धरून शेवटच्या दिवशी कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घेतली होती..आष्टा नगरपालिका निवडणूक निरीक्षक, कोल्हापूरच्या अपर जिल्हाधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी नगरपालिका निवडणूक आचारसंहितेसंदर्भात काहीही माहिती पाहिजे असेल तक्रारी असतील, तर संपर्क करण्याची आवाहन केले. .Sangli politics: आटपाडीत उमेदवारीची झुंबड! २२ नगराध्यक्ष आणि १९७ नगरसेवक अर्जांनी पहिल्याच निवडणुकीची रंगत वाढवली.शेवटच्या दिवशी उच्चांकी गर्दी असतानासुद्धा प्रशासनाने योग्य प्रकारे परिस्थिती हाताळल्याबद्दल निवडणूक निर्णय अधिकारी अप्पर तहसीलदार राजशेखर लिंबारे, मुख्याधिकारी अवधूत कुंभार, प्रशासकीय अधिकारी रघुनाथ मोहिते व पदाधिकाऱ्यांचे नागरिकांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.