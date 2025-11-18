पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: आष्टा निवडणुकीत अर्जांचा विक्रमी पाऊस! नगराध्यक्षपदासाठी ११ तर नगरसेवकपदासाठी तब्बल २०६ अर्ज दाखल

Ashta Municipal Election: आष्टा नगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांचा विक्रमी पाऊस! नगराध्यक्षपदासाठी ११ आणि नगरसेवकपदासाठी तब्बल २०६ अर्ज दाखल.
आष्टा: आष्टा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज शेवटच्या दिवशी नगराध्यक्ष पदासाठी एक व नगरसेवक पदासाठी १०४, असे १०५ व आजपर्यंत २१७ अर्ज दाखल झाले. आज नगराध्यक्ष पदासाठी विशाल शिंदे यांनी अर्ज दाखल केले.

