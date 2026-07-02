Gold Smuggling Sangli Man Arrested : आसाममध्ये सोने तस्करी करणारा संशयित दिघंचीचा? सोन्याच्या तस्करीविरोधात मोठी कारवाई, 55 कोटींची सोन्याची बिस्किटे जप्त

सांगली : आसाममधील पोलिसांनी सोन्याच्या तस्करीविरोधात मोठी कारवाई करत तब्बल ५५ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे ३७ किलो २४ कॅरेट सोन्याची बिस्किटे जप्त केली (Guwahati gold seizure news) आहेत. या प्रकरणात सांगली जिल्ह्यातील ३२ वर्षीय तरुणास अटक केली. तो दिघंची (ता. आटपाडी) येथील असल्याचे समजते आहे. त्याच्याकडून चार मोबाईल आणि १३ ग्रॅम चांदीही जप्त करण्यात आली..अधिक माहिती अशी की, गुवाहाटीतील खारघुली परिसरात पोलिसांनी ही कारवाई केली. संशयितावर काही दिवसांपासून लक्ष ठेवण्यात आले होते. माहितीची खातरजमा झाल्यानंतर विशेष पथकाने संबंधित ठिकाणी छापा टाकला. तेव्हा अक्षय बनसोडे हा दोन बॅग घेऊन उभा असल्याचे आढळून आले. त्याची झाडाझडती घेतली असता बॅगमधून ३७ किलो २४ कॅरेट सोन्याची बिस्किटे सापडली..याशिवाय, संशयिताकडून १३ ग्रॅम चांदी आणि चार मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले. त्यामध्ये दोन आणि दोन अँड्रॉईड मोबाईलचा समावेश आहे. जप्त करण्यात आलेल्या सोन्याची बाजारातील किंमत ५५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. अक्षय बनसोडे गेल्या दोन महिन्यांपासून गुवाहाटीत वास्तव्यास होता..Kolhapur ACB Trap : शाहूवाडीत PWD च्या शाखा अभियंत्याला 38 हजारांची लाच घेताना रंगेहात अटक; 'या' कामाच्या बिलासाठी मागितली होती रक्कम.प्राथमिक तपासात यापूर्वीही त्याने सुमारे २० किलो सोन्याची तस्करी केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याचे आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या तस्करीच्या रॅकेटशी काही संबंध आहेत का, याचाही सखोल तपास सुरू आहे. आसाम राज्यातील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी सोन्याची जप्ती असल्याचा दावा आसाम पोलिसांनी केला. या कारवाईमुळे सोन्याच्या तस्करीच्या मोठ्या जाळ्याचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे..Sangli ACB Trap : चोरीचा गुन्हा दडपण्यासाठी दीड लाखांची मागितली लाच; पोलिस कॉन्स्टेबलसह पोलिसपाटील ACB च्या जाळ्यात, मुचंडीजवळील ढाब्यावर काय घडलं?.आंतरराष्ट्रीय जाळेहे आंतरराष्ट्रीय सोने तस्करी रॅकेटचे जाळे असू शकते आणि म्यानमार, मध्य-पूर्व (मिडल- ईस्ट) देश, तसेच भारतातील प्रमुख शहरांशी दिल्ली, मुंबई, बंगळूर, कोलकाता या प्रकरणाचे धागेदोरे जोडले असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. या प्रकरणी सध्या सखोल तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.