Sangli Politics : आटपाडीच्या नगरपंचायतीत डॉक्टर-अभियंते उतरले मैदानात; सुशिक्षित उमेदवारांनी रंगवली तिरंगी निवडणूक!

आटपाडी : आटपाडी नगरपंचायत निवडणूक आखाड्यात शहरातील तीन नामवंत डॉक्टर, तीन अभियंता, आठ उद्योजक-व्यावसायिक आणि ठेकेदारीशी संबंधित तीन उमेदवार उतरले आहेत. इतर अनेक उमेदवार उच्चशिक्षित आहेत. .यंदा निवडणूक लढवण्याकडे उच्चशिक्षित वर्गाचा कल वाढल्याचे दिसते. आटपाडी नगरपंचायत निवडणुकीचा आखाडा लागला आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी व 'तीर्थक्षेत्र' यांची संयुक्त विकास आघाडी अशी तिरंगी लढत लागली आहे. सुशिक्षित मतदार वाढला आहे. निवडणुका विविध पैलूंवर जिंकल्या जात असल्या तरी मतदार उमेदवार बघूनच मतदान करतात. .Sangli News : पलूसला नंबर वन शहर करण्याची आमदार कदम यांची ग्वाही; विकासकामांची यादीच ऐकून टाळ्यांचा कडकडाट!.त्यामुळे सर्वच पक्षांनी नगराध्यक्ष, नगरसेवकपदासाठी सक्षम, उच्चशिक्षित उमेदवार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय, समाजावेगळे स्थान असलेले उमेदवार उतरवले आहेत. नगरपंचायतीच्या आखाड्यात शहरातील नामवंत तीन डॉक्टर, तीन अभियंता आणि आठ उद्योजक-व्यावसायिक उतरले आहेत. त्यातही डॉक्टर आणि अभियंत्यांनी मतदारांचे लक्ष वेधले आहे. .यात शिवसेनेतून डॉ. विनय पत्की, भाजपातून डॉ. जयंत पाटील, तर डॉ. श्रीनाथ पाटील अपक्ष म्हणून नगरसेवकसाठी मैदानात उतरले आहेत. राष्ट्रवादीमधून अभियंता विजय पाटील, संयुक्त विकास आघाडीतून अभियंता महेशकुमार पाटील आणि मीनाक्षी मनोज पाटील नगरसेवक पदाची निवडणूक लढत आहेत. .Sangli News : "आम्ही आलो तर हा जाहीरनामा शंभर टक्के पूर्ण करू! ईश्वरपूरमध्ये राष्ट्रवादीचा दमदार दशसूत्री जाहीरनामा.शिवसेनेने बाळासाहेब हजारे, शहाजी जाधव, अमरसिंह पाटील, वैशाली शशिकांत राऊत, शीतल नितीन चोथे हे व्यावसायिक उतरवले आहेत. भाजपातून मनीषा आबासाहेब पाटील, राधिका शशिकांत दौडे निवडणूक लढवत आहेत. .नगराध्यक्षपदासाठी भाजपने प्राथमिक शिक्षक यू. टी. जाधव तर शिवसेनेने व्यावसायिक रावसाहेब सागर आणि संयुक्त आघाडीने युवा शेतकरी सौरभ पाटील यांना मैदानात उतरवले आहे. याशिवाय नामवंत शिवाजी जाधव आणि ज्ञानू जाधव या दोन ठेकेदार बंधूंचे सुपुत्र अजित जाधव आणि दत्तात्रय जाधव एकाच प्रभागात एकमेकांच्या विरोधात भाजप आणि शिवसेनेतून लढत आहेत.