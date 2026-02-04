Atpadi ZP : आटपाडी प्रचारात रणसंग्राम; भाजप विरुद्ध शिवसेना-राष्ट्रवादी युतीची अटीतटीची लढत

आटपाडी : तालुक्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचाराने सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात उमेदवार आणि त्यांच्या नेत्यांनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली असून, तालुक्यात तापलेले राजकीय वातावरण शिगेवर पोहोचले आहे. तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट आणि आठ पंचायत समिती गणांमध्ये ही निवडणूक होत आहे. .प्रामुख्याने भाजप विरुद्ध शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस युती असा थेट तुल्यबळ सामना रंगला आहे. त्यामुळे राजकीय जाणकारांनाही काहीच अंदाज लागत नसल्याचे चित्र आहे. करगणी गटात नात्या-गोत्यातच संघर्ष पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादी-शिवसेना युतीचे विनायक मासाळ आणि त्यांचे आत्येभाऊ भाजपचे दादासाहेब हुबाले यांच्यात अटीतटीची लढत लागली आहे. .Sangli ZP : महायुतीतच घमासान! आटपाडीत जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप–शिवसेना थेट आमनेसामने.दोघांनीही सर्वस्व पणाला लावले आहे. दोघांच्याही पाठीशी त्यांच्या नेतृत्वानेही सर्व ताकद लावली आहे. दिघंची गटात जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांचे सुपुत्र पृथ्वीराज पाटील आणि माजी पंचायत समिती सदस्य कलाप्पा कुटे यांच्यात सामना रंगला आहे. .येथेही अनेक घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे चुरस लागली आहे. खरसुंडी गटात पक्षांतराचे समीकरण पाहायला मिळत असून, शिवसेनेतून भाजपमध्ये गेलेले चंद्रकांत भोसले विरुद्ध काँग्रेस मधूनशिवसेनेत आलेले जयदीप भोसले यांच्यात चुरस आहे. निंबवडे गट यावेळी सर्वाधिक ‘हॉट’ ठरला आहे. या गटाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..Sangli Election : जिल्हा परिषद गट ठरवणार\nतालुक्याच्या राजकारणाची दिशा; गटात १५ गावे, लोकसंख्या ३४ हजार २८६.येथे सर्वांत टोकदार संघर्ष पाहायला मिळत आहे. माजी समाजकल्याण सभापती ब्रह्मानंद पडळकर (भाजप) यांच्या पत्नी माधवी पडळकर विरुद्ध शिवसेनेच्या ॲड. विद्या मोटे यांच्यात ही लढत आहे. येथे प्रचार वाहने फोडण्याच्या दोन घटनांमुळे तणाव वाढला आहे. त्यातच सोशल मीडियावरही कार्यकर्त्यांमध्ये वाक्युद्ध रंगले आहे. .या निवडणुकीत भाजपकडून आमदार गोपीचंद पडळकर आणि अमरसिंह देशमुख प्रचाराच्या मैदानात उतरले आहेत, तर युतीकडून आमदार सुहास बाबर, माजी आमदार राजेंद्र देशमुख आणि तानाजीराव पाटील यांनी प्रचाराचा जोर लावला आहे. विशेष म्हणजे, अमरसिंह देशमुख आणि राजेंद्र देशमुख या दोन भावांमधील राजकीय कलगीतुरा चर्चेचा विषय ठरत आहे. .प्रचार सभेत केलेल्या आणि केल्या जाणाऱ्या कामांचा लेखाजोखा मांडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मतदारांच्या प्रत्यक्ष भेटीगाठी आणि कोपरा सभांच्या माध्यमातून प्रचाराचा हा रणसंग्राम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, येत्या काळात मतदार कोणाच्या पारड्यात वजन टाकतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.