मिरजेत जुही चावलाच्या पतीवर खुनी हल्ला...

मिरज- येथील पाण्याच्या टाकीजवळील ईदगाह माळावर राहणाऱ्या दोन कुटुंबात पूर्ववैमनस्यातून चाकू घेऊन हाणामारी झाली. खुनी हल्ल्यात प्रविण ऊर्फ पल्या काळे (रा. ईदगाह माळ) हा जखमी झाला असून त्याची पत्नी सौ. जुही चावला प्रविण ऊर्फ पल्या काळे (वय 25) हीने मिरजेतील महात्मा गांधी चौक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तर जुही चावला हिच्या पतीविरूद्ध सौ. आंबडेला अंबर पवार (वय 25, संजय गांधीनगर झोपडपट्टी मिरज) हीने फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, मिरजेतील पाण्याच्या टाकीजवळील ईदगाह माळावर पारधी समाजातील सौ. जुही चावला प्रविण काळे ही पती प्रविणसह राहते. शेजारीच राहणाऱ्या पारधी समाजातीलच आंबर लवलक पवार (रा. ईदगाह माळ) याच्याशी त्यांचा वाद आहे. बुधवारी सायंकाळी उशिरा जुही चावला आणि पती प्रविण झोपडीत बसले होते. तेव्हा आंबर आणि पत्नी आंबडेला त्यांच्या झोपडीसमोर आले. दोघांनी जुही आणि पती प्रविणला "तुम्ही झोपडी खाली का करून गेला नाही. तुम्ही या ठिकाणी राहायचे नाही. तसेच आमच्याबरोबर चिंचा गोळा करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्या कामासाठी यायचे नाही' असे ठणकावून सांगितले. त्यावरून वाद सुरू झाला. आंबरने तेव्हा शिवीगाळ करून चाकू बाहेर काढून जुहीचा पती प्रविणच्या खांद्यावर आणि छातीवर वार केला. हल्ल्यात प्रविण गंभीर झाला. याप्रकरणी जुही हीने फिर्याद दिली असून आंबरविरूद्ध खुनाचा प्रयत्न केला म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान संशयित हल्लेखोर अंबर याची पत्नी आंबडेला पवार हीने देखील पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यात म्हटले आहे, प्रविण आणि पत्नी जुही हे दोघेजण सारखे चोरीचे गुन्हे करतात. त्यामुळे त्यांना झोपडी सोडून जावा. तुमच्या चुकीच्या वागण्यामुळे आम्हाला त्रास होतो असे सांगितले होते. त्याचा राग मनात धरून प्रविण याने अंबर व आंबडेला घरात असताना झोपडीसमोर येऊन शिवीगाळ केली. तसेच पाळलेल्या शेळ्यांवर चाकूने वार केला. त्यामुळे त्याला अडवण्याचा प्रयत्न केला असताना प्रविणने आंबडेला हिला "तुला जीवंत सोडत नाही' असे म्हणून गळ्यावर आणि डाव्या कानावर चाकूने वार करून जखमी केले.

दोन कुटुंबातील हाणामारीनंतर महात्मा गांधी चौक पोलिस ठाण्यात दोघांविरूद्ध खुनी हल्ल्या केल्याचा परस्परविरोधी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.



Web Title: attack on husband of juhi chawala in miraj