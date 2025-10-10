पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Idris Nayakwadi : अजित पवारांचे निकटवर्तीय आमदार इद्रिस नायकवडी यांच्या वाहनावर दगडफेक, तोंडाला रुमाल बांधून आले अन्

Ajit Pawar : अजित पवारांचे निकटवर्तीय आणि आमदार इद्रिस नायकवडी यांच्या वाहनावर अज्ञातांनी दगडफेक केली.
Miraj Idris Nayakwadi

आमदार इद्रिस नायकवडी यांच्या वाहनावर दगडफेक

तीन ठळक मुद्दे (Highlights):

आमदारांच्या वाहनावर दगडफेक: विधान परिषदेचे आमदार इद्रिस नायकवडी यांच्या वाहनावर अज्ञात व्यक्तीने दगडफेक केली; सुदैवाने आमदार त्या वाहनात नव्हते.

‘आमदार आपल्या दारी’ दौऱ्यादरम्यान घटना: मिरज पूर्व भागात सुरू असलेल्या ‘आमदार आपल्या दारी’ आणि ‘ग्रामविकास जनसंवाद’ दौऱ्यादरम्यान बेळंकी-जानराववाडी मार्गावर ही घटना घडली.

दौरा न थांबवता संवाद सुरूच: दगडफेकीनंतरही आमदार नायकवडी यांनी नियोजित दौरा थांबवला नाही, आणि ग्रामस्थांशी संवाद सुरू ठेवून शांततेचा संदेश दिला.

Miraj Crime News : विधान परिषदेचे आमदार इद्रिस नायकवडी यांच्या वाहनावर बेळंकी ते जानराववाडीदरम्यान दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञाताने दगडफेक केल्याचा प्रकार घडला. सुदैवाने यावेळी आमदार नायकवडी या वाहनात नव्हते. घटनेची माहिती मिळताच मिरज ग्रामीण पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. आज सायंकाळी सहाच्या सुमारास बेळंकी येथील लिमये मळ्याजवळ ही घटना घडली.

