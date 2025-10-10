Miraj Idris Nayakwadi : अजित पवारांचे निकटवर्तीय आमदार इद्रिस नायकवडी यांच्या वाहनावर दगडफेक, तोंडाला रुमाल बांधून आले अन्

तीन ठळक मुद्दे (Highlights):आमदारांच्या वाहनावर दगडफेक: विधान परिषदेचे आमदार इद्रिस नायकवडी यांच्या वाहनावर अज्ञात व्यक्तीने दगडफेक केली; सुदैवाने आमदार त्या वाहनात नव्हते.‘आमदार आपल्या दारी’ दौऱ्यादरम्यान घटना: मिरज पूर्व भागात सुरू असलेल्या ‘आमदार आपल्या दारी’ आणि ‘ग्रामविकास जनसंवाद’ दौऱ्यादरम्यान बेळंकी-जानराववाडी मार्गावर ही घटना घडली.दौरा न थांबवता संवाद सुरूच: दगडफेकीनंतरही आमदार नायकवडी यांनी नियोजित दौरा थांबवला नाही, आणि ग्रामस्थांशी संवाद सुरू ठेवून शांततेचा संदेश दिला..Miraj Crime News : विधान परिषदेचे आमदार इद्रिस नायकवडी यांच्या वाहनावर बेळंकी ते जानराववाडीदरम्यान दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञाताने दगडफेक केल्याचा प्रकार घडला. सुदैवाने यावेळी आमदार नायकवडी या वाहनात नव्हते. घटनेची माहिती मिळताच मिरज ग्रामीण पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. आज सायंकाळी सहाच्या सुमारास बेळंकी येथील लिमये मळ्याजवळ ही घटना घडली..राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे आमदार नायकवडी यांच्यावतीने गेल्या आठवड्यापासून मिरज पूर्वभागात ‘आमदार आपल्या दारी’, ‘ग्रामविकास जनसंवाद’ दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार आज पूर्वभागातील चाबूकस्वारवाडी, जानराववाडी, बेळंकी आणि एरंडोली गावाच्या दौऱ्याचे नियोजन होते..दुपारपासून सुरू केलेल्या दौऱ्यात चाबूकस्वारवाडी येथे संवाद साधल्यानंतर आमदार नायकवडी यांचा ताफा जानराववाडी येथे आला. तेथील ग्रामस्थांशी संवाद साधून ते बेळंकीच्या दिशेने जात होते. यावेळी ते माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांच्या वाहनात बसले, तर आमदार नायकवडी यांच्या वाहनात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष महादेव दबडे, तालुकाध्यक्ष देवजी साळुंखे, मालगावचे उपसरपंच तुषार खांडेकर आदी होते.यावेळी दुचाकीवरून तोंडाला रुमाल बांधून आलेल्या अज्ञाताने आमदार नायकवडी यांच्या वाहनावर दगड मारला. हा प्रकार लक्षात येताच महादेव दबडे यांनी दगड मारल्याचे आमदार नायकवडी यांना सांगितले. त्यांनी मिरज ग्रामीण पोलिसांना याची माहिती दिली..Gokul Milk Kolhapur : ...तर शनिवारपासून गोकुळ संघाला दूध देणार नाही, आगामी निवडणुकीत विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत पकडण्याची तयारी.अज्ञाताच्या दगडफेकीत वाहनाच्या पाठीमागील बाजूच्या इंडिकेटरचे नुकसान झाले आहे. पाठीमागून दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी वाहनावर दगड मारला आणि ते पळून गेल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले. घटनेची माहिती मिळताच माजी नगरसेवक अतहर नायकवडी, सुलेमान मुजावर, कबीर मुजावर यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दगडफेकीच्या प्रकारानंतरही आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी आपला नियोजित दौरा न थांबवता तो चालूच ठेवत बेळंकीसह इतर गावांतील ग्रामस्थांशी संवाद साधला..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):प्र.१: दगडफेक कधी आणि कुठे झाली?उ.१: ही घटना आज सायंकाळी सहाच्या सुमारास बेळंकी येथील लिमये मळ्याजवळ घडली.प्र.२: त्या वेळी आमदार इद्रिस नायकवडी कुठे होते?उ.२: घटनेच्या वेळी ते माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांच्या वाहनात होते; त्यांच्या स्वतःच्या वाहनात पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी होते.प्र.३: दगडफेकीत काही नुकसान झाले का?उ.३: होय, आमदारांच्या वाहनाच्या पाठीमागील इंडिकेटरचे नुकसान झाले आहे.प्र.४: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?उ.४: घटनेची माहिती मिळताच मिरज ग्रामीण पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून, अज्ञात आरोपींचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.