Sangli Politics : आमदार, कलेक्टरांपेक्षाही तुम्हाला जास्त काम आहे का?, निवांत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आयुष्यमान भारत मिशन राज्य प्रमुखांनी झापलं

Sangli Ayushman Bharat Scheme : ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागाला आपला आणि सामान्य माणसांचा संबंधच नाही, असे वाटते. हे चित्र बदलावे लागेल,’ अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
Maharashtra Health Mission Controversy : आयुष्यमान भारत मिशनचे राज्याचे प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी आज वैद्यकीय सेवा-सुविधा आणि योजनांचा बैठकीत आढावा घेतला. बैठकीला मिरज वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव उपस्थित नव्हते. श्री. शेटे यांनी त्यांना थेट फोन लावला आणि ‘आमदार, कलेक्टर इथे आले आहेत. तुम्हाला त्यांच्यापेक्षा जास्त काम आहे का,’ अशा शब्दांत त्यांची कानउघाडणी केली. डॉ. गुरव यांनी ‘माझी व्हीसी आहे,’ असे सांगितल्यानंतर ‘तुमची खरंच व्हीसी आहे की नाही, मी तपासू का?’ असे म्हणत त्यांच्यावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

