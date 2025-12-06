Sangli News : ५ वर्षं सुरळीत पाणीपुरवठा… पण अचानकच कमी दाब, कोरडे नळ; MIDC च्या बदललेल्या पाइपलाइनमुळे गावात हाहाकार

कुपवाड : बामणोली (ता. मिरज) गावासाठी गेल्या पंचवीस वर्षांपासून कुपवाड एमआयडीसीतील पाण्याच्या टाकीतून ग्रामस्थांना नळजोडणीसाठीच्या तीन इंच आकाराच्या वाहिनीतून सुरळीत नळपुरवठा होत होता. .मात्र सहा ते सात महिन्यांपूर्वीच औद्योगिक वसाहतीच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून नवीन जलवाहिनी बसवताना तिचा आकार तीन वरून थेट दोन इंचांवर बदलल्याचा धक्कादायक प्रकार आज उघडकीस आला..Sangli News : कचरा वाहने, आपत्कालीन सेवा व पाणी टँकर्सवर रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, प्रशासनाला मिळेल त्वरित माहिती.ग्रामपंचायतीला कोणतीही पूर्वसूचना न देता करण्यात आलेल्या बदलामुळे सध्या निर्माण झालेली पाणीटंचाई अधिक तीव्र होत असल्याचे स्पष्ट झाले. वास्तव पाहून ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला. याबाबत उपसरपंच विष्णू लवटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचारी नळजोडण्यांचे मीटर तपासत होते..यावेळी मीटरची गती मंद असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. जलवाहिनीची प्रत्यक्ष तपासणी केली असता ३ इंचांऐवजी २ इंचांची नवीन वाहिनी बसवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. साधारण दोन महिन्यांपूर्वी बामणोली ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामस्थांनी अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याबाबत औद्योगिक विकास महामंडळ कार्यालय, (सांगली) यांच्याकडे तक्रार दाखल केलेली होती. .Sangli Market : गली बाजार समितीत व्यापाऱ्यांचा बंद; मिरजसाठी स्वतंत्र समिती व सेस रद्द मागणी जोरात.मात्र, त्यांना ‘लाईन, मोटर, पंप बदलण्याचे काम सुरू आहे, काही महिने थांबा,’ अशी वरवर बतावणी करत सरळ-सरळ दिशाभूल केली आहे. दरम्यान, जलवाहिनीचा आकार कमी झाल्याने गावातील नळाद्वारे पाणीपुरवठा अत्यंत अपुरा झाला असून, दैनंदिन गरज भागवण्याकरिता ग्रामस्थांना शुद्धीकरण केंद्रावरील पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. ग्रामस्थांच्या मते पाण्याच्या टंचाईचा मुद्दा त्वरित सोडवला नाही तर समस्या आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.