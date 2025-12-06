पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : ५ वर्षं सुरळीत पाणीपुरवठा… पण अचानकच कमी दाब, कोरडे नळ; MIDC च्या बदललेल्या पाइपलाइनमुळे गावात हाहाकार

Pipeline Size Reduction Triggers : बामणोली ग्रामस्थांना गेल्या अनेक महिन्यांपासून जाणवत असलेल्या पाणीटंचाईमागचे खरे कारण अखेर समोर आले आहे. एमआयडीसीच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून तीन इंच आकाराच्या जुन्या जलवाहिनीऐवजी नवी दोन इंचाची जलवाहिनी बसवण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
कुपवाड : बामणोली (ता. मिरज) गावासाठी गेल्या पंचवीस वर्षांपासून कुपवाड एमआयडीसीतील पाण्याच्या टाकीतून ग्रामस्थांना नळजोडणीसाठीच्या तीन इंच आकाराच्या वाहिनीतून सुरळीत नळपुरवठा होत होता.

