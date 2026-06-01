Sahyadri Tiger Reserve: सह्याद्रीच्या गादीवर कोणाचा हक्क? ‘सेनापती’च्या साम्राज्यात ‘शिलेदार’ची दमदार एंट्री, सह्याद्रीत वाघांचा सत्तासंघर्ष

Shiledar tiger challenges Senapati in Sahyadri Tiger Reserve: कोकणातून सह्याद्रीत दाखल झालेल्या ‘शिलेदार’चा दबदबा वाढत असताना, ‘तारा’–‘चंदा’च्या मागे व्यस्त असलेल्या ‘सेनापती’च्या अधिपत्यावर प्रश्नचिन्ह; व्याघ्र प्रकल्पात नवा सत्तासंघर्ष पेटण्याची चिन्हे
-शिवाजी चौगुले

शिराळा : चांदोली धरण सतत पोहत जाऊन सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील 'तारा' आणि 'चंदा' या वाघिणींना आपल्या अधिपत्याखाली ठेवणाऱ्या 'सेनापती' (एसटीआरटी-०१) वाघाच्या साम्राज्याला 'शिलेदार' (एसटीआरटी-०९) या वाघाने सुरूंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. 'सेनापती'च्या अधिपत्याखालील क्षेत्रात 'शिलेदार'ने आपली वेगळीच खेळी सुरू केली असून, सह्याद्रीचा खरा 'सेनापती' कोण ठरणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

