Sahyadri Tiger Reserve: सह्याद्रीच्या गादीवर कोणाचा हक्क? ‘सेनापती’च्या साम्राज्यात ‘शिलेदार’ची दमदार एंट्री, सह्याद्रीत वाघांचा सत्तासंघर्ष

-शिवाजी चौगुले शिराळा : चांदोली धरण सतत पोहत जाऊन सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील 'तारा' आणि 'चंदा' या वाघिणींना आपल्या अधिपत्याखाली ठेवणाऱ्या 'सेनापती' (एसटीआरटी-०१) वाघाच्या साम्राज्याला 'शिलेदार' (एसटीआरटी-०९) या वाघाने सुरूंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. 'सेनापती'च्या अधिपत्याखालील क्षेत्रात 'शिलेदार'ने आपली वेगळीच खेळी सुरू केली असून, सह्याद्रीचा खरा 'सेनापती' कोण ठरणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे..काही महिन्यांपूर्वी सिंधुदुर्गमधून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील 'शिलेदार' चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात नैसर्गिकरीत्या स्थलांतरित झाला. सध्या तो येथे स्थिरावत असून, 'सेनापती' च्या अधिपत्याखालील काही क्षेत्रावर दावा सांगण्यासही त्याने सुरुवात केली आहे..अचानक 'सह्याद्री'त दाखल होऊन आपले साम्राज्य उभारण्याचा प्रयत्न करणारा हा 'शिलेदार' नेमका कोण, याची माहिती जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. २०२४ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली येथे त्याचा प्रथम छायाचित्रित पुरावा मिळाला होता. सावंतवाडी वन विभागाने डिसेंबर-२०२४ मध्ये आंबोली परिसरात मृतावस्थेत आढळलेल्या गुराच्या कलेवराजवळ कॅमेरा बसविला होता. त्या कॅमेऱ्यात हा निमवयीन वाघ टिपला गेला. त्यावेळी त्याला 'सह्याद्री कोकण वाघ २१' (एसकेटी-२१) हा सांकेतिक क्रमांक देण्यात आला होता. मात्र, आंबोलीपूर्वी तो कुठे होता, याची माहिती उपलब्ध नाही..त्यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये या वाघाचे छायाचित्र राधानगरी अभयारण्यात टिपण्यात आले. मार्च २०२६ मध्ये तो पुन्हा चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात आढळून आला. पूर्वी किरकोळ शरीरयष्टी असलेला हा वाघ आता बलदंड झाला आहे. 'सह्याद्री'त स्थिरावल्यानंतर त्याची शरीरयष्टी अधिक मजबूत झाली आहे. 'सेनापती' 'तारा' आणि 'चंदा' या वाघिणींना आपल्या अधिपत्याखाली ठेवण्यासाठी सतत चांदोली धरण पोहत असल्याने त्याचे काही क्षेत्र दुर्लक्षित राहत असल्याची चर्चा आहे. .या परिस्थितीचा फायदा 'शिलेदार' घेत असल्याचे दिसून येत आहे. वाघिणींवर आपला प्रभाव कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात 'सेनापती'ने दुर्लक्षित केलेल्या क्षेत्रावर 'शिलेदार'ने हळूहळू ताबा मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भविष्यात या परिसरात स्वतंत्र साम्राज्य निर्माण करण्याचा त्याचा प्रयत्न निश्चित मानला जात आहे..सध्या सेनापती हा सह्याद्रीतील बलदंड वाघ मानला जातो. त्याचे अधिपत्य क्षेत्र सुमारे २६० चौरस किलोमीटर आहे. मात्र, या क्षेत्रातील काही भागावर 'शिलेदार'ने आपली उपस्थिती आणि प्रभाव निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भविष्यात 'शिलेदार' सह्याद्रीचा नवा सेनापती ठरणार की 'सेनापती'च पुन्हा आपले वर्चस्व सिद्ध करणार, याबाबत वन्यजीव अभ्यासक आणि वनप्रेमींमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. - तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प.