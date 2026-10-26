Belagavi To Kolhapur Railway Route Survey : बहुप्रतिक्षित बेळगाव-कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण सुरू; पुण्यातील कंपनीकडे सर्वेक्षणाची जबाबदारी, 55 लाखांचा निधी मंजूर

Belagavi to Kolhapur Railway Route Survey : बेळगाव-कोल्हापूर रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या तांत्रिक पथकाकडून मार्गाची पाहणी, जमिनीची मोजणी आणि आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली (85 km Belagavi Kolhapur railway Project) आहे. या कामासाठी ड्रोन, जीपीएस यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. पुण्यातील मोनार्क सर्व्हेयर्स अँड इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट लिमिटेड या कंपनीकडे सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, त्यासाठी सुमारे ५५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..प्रस्तावित रेल्वेमार्ग धारवाड-कित्तूर-बेळगावमार्गे संकेश्वर आणि पुढे कोल्हापूरला जोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या कॉरिडॉरमधील काही भागाचे सर्वेक्षण यापूर्वी पूर्ण झाले आहे. मात्र, उर्वरित भागातील कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात कधी होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही..यापूर्वीही झाले होते सर्वेक्षणबेळगाव-कोल्हापूर रेल्वेमार्गासाठी यापूर्वीही विविध टप्प्यांत सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. २०१२ मध्ये मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागामार्फत कराड-बेळगाव या १२१ किलोमीटरच्या मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्याचा अहवाल बेळगावला पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर नैऋत्य रेल्वेच्या हुबळी विभागाने एस्कॉन टेक्नॉलॉजीजच्या माध्यमातून पाच्छापूर-संकेश्वर-कोल्हापूर या ८३ किलोमीटरच्या मार्गाचे प्राथमिक सर्वेक्षण दोन टप्प्यांत केले होते. आता रेल्वे बोर्डाने परकनट्टी-संकेश्वरमार्गे कोल्हापूर या सुमारे ८५ किलोमीटरच्या प्रस्तावित मार्गासाठी प्राथमिक अभियांत्रिकी व वाहतूक (पीईटी) सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी ५५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..PM Kisan 24th Installment 2026 : पीएम किसान योजनेच्या 24 व्या हप्ताची प्रतीक्षा संपली! 30 ऑक्टोबरला जमा होणार 2000 रुपये? खात्यात पैसे येण्यापूर्वी लगेच करा 'हे' काम.ड्रोनद्वारे मार्गाची पाहणीमोनार्क सर्व्हेयर्स अँड इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट लिमिटेडकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मार्गाचे सर्वेक्षण आणि मार्किंग करण्यात येत आहे. संकेश्वर परिसरात निपाणी येथून कणगला केआयडीबी हद्दीच्या भागातून, लक्ष्मी हरगापूर तलाव, अंकलेनजीक चोरगे आणि पिरनले येथील जमिनीवरील नाल्याजवळून पुढील मार्गाची पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर संकेश्वरमधील निडसोशी रस्ता, स्वस्तिक गॅस, गोदाम, घाटगे मळा, हौसिंग कॉलनी, कमतनूर रस्ता आणि नेरली दर्गा मार्गे हुक्केरीपर्यंत ड्रोन कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षण झालेल्या ठिकाणी रेल्वेमार्ग दर्शविण्यासाठी रेषा आखून पांढऱ्या रंगाने मार्किंग करण्यात आले आहे..नाल्यांच्या प्रवाहाचीही नोंदप्रस्तावित रेल्वेमार्गात येणाऱ्या नाल्यांची लांबी, रुंदी आणि पाण्याच्या प्रवाहाची माहितीही संकलित करण्यात आली आहे. रेल्वेमार्गाची आखणी करताना भौगोलिक परिस्थिती, पाण्याचा निचरा आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींचा विचार केला जात आहे..Belgaum-Kolhapur Direct Railway : सर्वेक्षण झाले, पण प्रत्यक्ष काम कधी? बेळगाव-कोल्हापूर रेल्वेच्या प्रतीक्षेला कंटाळून नागरिक रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत, जनआंदोलनाचा निर्धार.केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लक्षबेळगाव-कोल्हापूर रेल्वेमार्गामुळे या परिसरातील रेल्वे संपर्क अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सर्वेक्षण पूर्ण होऊन अहवाल सादर झाल्यानंतरच प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. रेल्वे बोर्ड आणि केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पासाठी कर्नाटक सरकारने जमीन उपलब्ध करून देण्यासह ५० टक्के निधी देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणाचा अहवाल, प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि निधीच्या तरतुदीनंतरच प्रत्यक्ष रेल्वेमार्गाच्या उभारणीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.