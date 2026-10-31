Karnataka Rajyotsava : बेळगावात उद्धव ठाकरे यांच्या नेत्यांना प्रवेशबंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश जारी, कार्यकर्त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त!

बेळगाव : कर्नाटक राज्योत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांतता अबाधित राखण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना रविवारी (ता. १ नोव्हेंबर) बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली (Karnataka Rajyotsava 2026) आहे. बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. हा आदेश केवळ एक नोव्हेंबर २०२६ या दिवसासाठी लागू राहील..पोलिस अधीक्षक यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार एक नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक राज्योत्सवानिमित्त शिवसेना (उबाठा गट) कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष विजय शामराव देवणे हे सुमारे २५ महाराष्ट्र एकीकरण समिती व शिवसेना कार्यकर्त्यांसह निपाणीमार्गे बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित काळादिन कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ते येणार असल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाला मिळाली आहे..Shahu Maharaj on Gokul : 'गोकुळमध्ये जातीयवाद-धर्मवादाचा प्रश्नच येत नाही'; शाहू महाराजांनी मुश्रीफांचा दावा काढला खोडून, कामकाज सुरळीत करण्यासाठी सुचवला 'हा' पर्याय.निपाणी-कोगनोळी हे गाव राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वर असून कर्नाटक आणि महाराष्ट्राला जोडणारा हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. संबंधित नेते व कार्यकर्त्यांच्या संभाव्य दौऱ्यादरम्यान कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावरून प्रक्षोभक भाषणे किंवा विधाने होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी विजय देवणे, संजय पवार, सुनील मोदी, सुनील शिंत्रे, विशाल देवकुळे, मंजित माने आणि नेत्यांसोबत येणारे इतर समिती व शिवसेनेचे कार्यकर्त्यांना प्रवेश बंदी घातली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.