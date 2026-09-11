Sugarcane Crisis : महाराष्ट्राचे ठरले, कर्नाटकातील गळीत हंगाम कधी? साखर कारखान्यांना दुहेरी फटका बसण्याची शक्यता; उताऱ्यात घट अन्‌ दराचाही परिणाम

चिक्कोडी : महाराष्ट्रात यंदाचा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. तर कर्नाटकातील गळीत हंगामाची तारीख ठरली नसल्याने बेळगाव जिल्ह्यातील कारखान्यांना दुहेरी फटका बसण्याची शक्यता (Karnataka Sugar Season) आहे. आधीच ऊस उत्पादनात घट होण्याची भीती असताना सीमाभागातील ऊस महाराष्ट्राकडे जाण्याची भीती आहे..गत हंगामात बेळगाव जिल्ह्यातील २८ साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम साधारण १०० दिवस चालला. या कालावधीत तब्बल पावणेदोन कोटी टनांपर्यंत उसाचे गाळप झाले. यंदा जिल्ह्यातील ३० कारखाने हंगामात सहभागी होणार असून, अनेक कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढविण्यात आली आहे. उपपदार्थ निर्मितीचे घटकही वाढले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना अधिक ऊस उपलब्ध होणे अपेक्षित असताना, यंदा प्रत्यक्षात उसाच्या उपलब्धतेचेच मोठे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे..पावसाअभावी उसाची वाढ खुंटलीयंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांत उसाची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. त्यातच हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू झाल्यास कमी पक्व झालेल्या उसाचे गाळप होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच साखर उतारा कमी राहू शकतो. परिणामी, एफआरपीच्या गणनेवर परिणाम होण्याबरोबरच कारखान्यांच्या साखर उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Inspiring Story : शेतकऱ्याच्या मुलानं नाकारल्या तब्बल 11 सरकारी नोकऱ्या; आईचं स्वप्न पूर्ण करत अखेर बनला SDM, 12 व्या प्रयत्नात श्यामनं कसं मिळवलं यश?.महाराष्ट्राच्या कारखान्यांची सीमाभागावर नजर असून कर्नाटकातील कारखान्यांचा गळीत हंगाम दरवर्षी महाराष्ट्रापेक्षा आधी सुरू होतो. त्यामुळे सीमाभागातील ऊस मिळविण्यात कर्नाटकातील कारखान्यांना त्याचा फायदा होतो. गतवर्षी कर्नाटकातील कारखाने ८ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले होते. त्यानंतर एक-दोन दिवसांत बहुतांश कारखान्यांनी गाळप सुरू केले. साधारण ७५ ते १०० दिवस हंगाम चालला, मात्र यंदा महाराष्ट्रातील कारखाने ऑक्टोबरमध्येच सुरू होणार असल्याने परिस्थिती बदलणार आहे..गतवर्षीही ऊस टंचाईचा फटकागतवर्षी बेळगाव जिल्ह्यात रोज दोन लाख टनांपेक्षा अधिक उसाचे गाळप होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र उपलब्ध उसाचे प्रमाण कमी पडल्याचे गाळपाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. हंगामाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील कारखाने बंद असल्याने कर्नाटकातील कारखान्यांना त्याचा फायदा झाला. उसासाठी स्पर्धा अटळ आहे..यंदा १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू झाल्यास सुरुवातीच्या काळात कमी उताऱ्याच्या उसाचे गाळप होण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरनंतर उसाचा उतारा वाढण्यास सुरुवात होते, मात्र ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू झाल्याने जानेवारीअखेरपर्यंत हंगाम संपण्याची शक्यता निर्माण झाली तर उतारा वाढण्याचा नैसर्गिक कालावधीच कमी होईल. त्यातच महाराष्ट्रातील कारखाने आधी सुरू झाल्याने सीमाभागातील ऊस मिळविण्यासाठी कर्नाटकातील कारखान्यांना स्पर्धा करावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.