बेळगाव : सात दशकांहून अधिक काळ सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी संघर्ष करणाऱ्या सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे वक्तव्य केल्याने पुणे येथे होणाऱ्या १०० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. शरणकुमार लिंबाळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर माध्यमाशी संवाद साधताना ते बोलत (Belgaum Maharashtra Karnataka border dispute latest news) होते..‘बेळगाव काय पाकिस्तानात आहे का?’ असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी सीमाप्रश्नाच्या गांभीर्याबाबत केलेल्या विधानामुळे सीमाभागातील मराठी भाषकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. लिंबाळे यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीसह मराठी भाषकांनी दिला आहे..अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून १९५६ पासून सातत्याने सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आणि सीमाभागातील मराठी भाषकांना न्याय मिळावा, यासाठी ठराव मंजूर करण्यात येत आहेत. संमेलनाच्या आजवरच्या अध्यक्षांनीही सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या न्याय्य हक्कांच्या लढ्याला पाठिंबा देत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावर विराजमान होणाऱ्या व्यक्तीकडून सीमाभागातील मराठी जनतेला संवेदनशील आणि सकारात्मक भूमिकेची अपेक्षा असते..Adani Tarale Project : कोयना अभयारण्य आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेवर बेकायदा काम? पाटणमधील अदानी समूहाचा प्रकल्प वादात; सावरघरमध्ये नियमबाह्य उत्खनन सुरू.मात्र, डॉ. लिंबाळे यांनी सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी संमेलनातील सीमाप्रश्नासंबंधीच्या ठरावावर भाष्य करताना ‘बेळगाव काय पाकिस्तानात आहे का? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, केरळ आदी भागांतही मराठी भाषक राहतात. त्या सर्वांना महाराष्ट्रात सामील करून घेणार का?’ असा प्रश्न उपस्थित केला..बेळगाव आणि सीमाभागातील मराठी भाषकांचा लढा हा केवळ भाषिक लोकसंख्येचा प्रश्न नसून महाराष्ट्राशी असलेले सांस्कृतिक, भाषिक आणि भावनिक नाते आहे. लिंबाळे यांनी केलेल्या चुकीच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करीत आहोत.-प्रकाश मरगाळे, अध्यक्ष, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीसंमेलनाच्या अध्यक्षांना सीमाप्रश्न माहीत नसणे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. त्यांना सीमाप्रश्न कळलेलाच नाही. सीमाभागातील २५ लाख मराठी भाषक आणि हुतात्म्यांचा त्यांनी अपमान केला आहे.-आनंद मेणसे, निवृत्त प्राचार्य.Teachers Census Duty : नववर्षात शिक्षकांना 34 दिवस जनगणनेची ड्युटी! 25 जानेवारीपासून पुन्हा जावे लागणार प्रत्येकाच्या घरोघरी; 21 डिसेंबरपासून प्रशिक्षण.साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची प्रतिष्ठा लक्षात घेऊन लिंबाळे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेची जाहीर माफी मागावी, अन्यथा त्यांच्या वक्तव्याविरोधात पुणे येथील संमेलनावेळी निषेध केला जाईल.-लक्ष्मण होनगेकर, अध्यक्ष, उचगाव साहित्य संमेलनबेळगाव आणि सीमा भागातील मराठी माणसाबाबत त्यांनी व्यक्त केलेले विचार ऐकल्यानंतर यापूर्वी झालेल्या साहित्य संमेलनातील सीमाभागाबाबतचे ठराव आणि चर्चा त्यांच्या वाचनात आले की नाही, याची शंका वाटते.-मालोजी अष्टेकर, माजी महापौर, बेळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.