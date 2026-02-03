Sangli Election : भाजप-शिवसेना-वंचित यांच्यात तिरंगी सामना; काँग्रेस सेनेसोबत, रामरावदादा गट भाजपच्या बाजूने

आळसंद : भाळवणी जिल्हा परिषद मतदारसंघ खानापूर तालुक्यात राजकीयदृष्ट्या जागृत म्हणून ओळखला जातो. भाळवणी गट हा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी सर्वसाधारणसाठी असल्याने चुरस निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेसाठी पाच जण निवडणूक रिंगणात उभे ठाकले आहेत. भाजप-शिवसेना-वंचित यांच्यामध्ये तिरंगी सामना रंगला आहे..प्रामुख्याने भाजप-शिवसेना यांच्यामध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे. रामरावदादा पाटील गटाने भाजपशी दोस्ताना केला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक अधिक रंगतदार अवस्थेत आली आहे. .Sangli Politics : आरक्षण नाही, इच्छुकांची रांग; भाळवणी गटात भाजप-शिवसेना-काँग्रेस आमनेसामने.मतदानाची तारीख जवळ होऊ लागल्याने निवडणुकीचे संदर्भ बदलू लागले आहेत. आमदार सुहास बाबर व विट्याचे माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील यांच्या गटांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली आहे. कार्यकर्त्यांनी ‘होम टू होम’ प्रचार करण्यावर भर दिला आहे..जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून आळसंदचे माजी उपसरपंच नितीन जाधव यांना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेनेने आळसंदचे माजी हिम्मत जाधव यांना निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे. ‘वंचित’कडून जितेंद्र कांबळे हे नशीब आजमावत आहेत. रिपाइंचे संजय मस्के यांच्यासह एक जण अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात आहे. .Sangli Politics : आजी-माजी खासदार एकत्र; येळावी गटात रोहित पाटील यांची कसोटी.सेनेकडून हिम्मत जाधव, मंगरुळचे विलासराव पाटील यांनी अर्ज दाखल केले होते. जाधव यांच्या उमेदवारीला सेनेने हिरवा कंदील दर्शविला आहे. नाराज झालेल्या पाटील यांनी चक्क भाजपशी दोस्ताना करून पाठिंबा जाहीर केला. रामरावदादा गटाचे मंगरूळ, बामणी, चिंचणी, बामणी व कार्वे येथे स्वतंत्र गट कार्यरत आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी भाजप व सेनेच्या नेत्यांनी मोठ्या गावांमध्ये उमेदवारी देऊ केली आहे. दोन्ही पक्षांनी जिल्हा परिषदेसाठी आळसंदमध्ये उमेदवार दिले आहेत. पंचायत समितीसाठी भाळवणीमध्ये उमेदवार आमने-सामने आहेत. .शरदचंद्र पवार पक्ष अलिप्त जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या इतिहासास पहिल्यांदाच काँग्रेसने उमेदवार उभा न करता सेनेला पाठिंबा देऊ केला आहे. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने भाळवणी गटात अलिप्तची भूमिका घेतली आहे..गावाची नावे (कंसात मतदान)भाळवणी गण : ढवळेश्वर (१७८९), पंचलिंगनगर (५९०), कळंबी (१४६५), भाळवणी (६२६७), कमळापूर (१०४०), जाधवनगर (५०८), बलवडी भा. (२९६४), तांदळगाव(९९७).आळसंद गण : वाझर (१४८६), आळसंद (४०८०), खंबाळे भा. (१८९७), कार्वे (२५२६), मंगरुळ (१६७२), चिंचणी मं. (१८०७), बामणी ( १९०७)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.