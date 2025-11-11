Joint Transplant: सांधा प्रत्यारोपणाची पहिली ‘जनआरोग्य’अंतर्गत शस्त्रक्रिया; भारती हॉस्पिटलच्या टीमचे यश..

सांगली: येथील भारती हॉस्पिटलमध्ये महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत पहिली टोटल हिप रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या झाली. अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. सुजय महाडिक यांनी शस्त्रक्रिया केली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.महाडिक म्हणाले, ‘‘भारती हॉस्पिटलमध्ये या शस्त्रक्रिया होतातच, मात्र सांध्याची प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया ही प्रथमच योजनेतून करण्यात आली. ६० वर्षीय पुरुष रुग्णाला दीर्घकाळापासून सांध्याच्या तीव्र संधिवातामुळे चालण्यात अडचण येत होती. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ही शस्त्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य करण्यात आली. रुग्ण लवकरच ठीक होईल. या योजनेमुळे सांधे प्रत्यारोपणाच्या अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया मोफत होतील. शस्त्रक्रियेचा खर्च परवडत नाही, अशांसाठी ही योजना आहे..अस्थिरोग विभागप्रमुख डॉ. श्रीकांत देशपांडे यांनी सांगितले की, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना आहे. ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोफत आरोग्यसेवा प्रदान करते. योजनेंतर्गत प्रगत अस्थिरोग आणि ट्रॉमा शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, फ्रॅक्चर फिक्सेशन विथ इम्प्लांटस्, स्पायनल इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि विकृती सुधारणा शस्त्रक्रिया, स्पोर्टस् आणि लिगामेंट इजा यासाठी आर्थ्रोस्कोपिक प्रक्रिया सुरु आहे..वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सारा धनवडे म्हणाल्या, ‘‘ही शस्त्रक्रिया भारती हॉस्पिटलसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. योजनेंतर्गत गुंतागुंतीच्या अस्थिरोग व ट्रॉमा शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट आहे.’’ अधिष्ठाता डॉ. नितीन मुदीराज म्हणाले, ‘‘रुग्णालयात प्रथमच योजनेतून शस्त्रक्रिया प्रथमच झाली. योजनेंतर्गत अत्याधुनिक अस्थिरोग उपचार गरजू घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा अभिमान आहे.’’ उपाधिष्ठाता डॉ. अजित जोशी, उपवैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शिल्पा गायकवाड यांच्यासह डॉक्टरांनी कौतुक केले..Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात.. . भारती विद्यापीठाचे कार्यवाह, आमदार डॉ. विश्वजित कदम, भारती हॉस्पिटल पुणेच्या कार्यकारी संचालिका डॉ. अस्मिता जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली योजनेंतर्गत होणाऱ्या शस्त्रक्रियांचा विस्तार करण्याचे नियोजन करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.