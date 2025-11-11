CEO Vishal Narwade: पंचायत समित्यांत बायोमेट्रिक प्रणाली: सीईओ विशाल नरवाडे; सक्तीविषयी अनेक कर्मचाऱ्यांची नाराजी

सांगली : कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात वेळेत हजर राहावे आणि लोकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात सर्व पंचायत समित्यांसाठीही ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे..Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात.. .मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी कर्मचाऱ्यांना वेळेत कार्यालयात येऊन जनतेची कामे करण्यासाठी शिस्त लावण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्यासाठी काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेत वेगवेगळ्या विभागांत एकूण चार बायोमेट्रिक उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. कर्मचाऱ्यांनी सकाळी कार्यालयात आल्यावर आणि सायंकाळी परत जाताना त्यावर हजेरी नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचे फायदे दिसू लागले आहेत..नरवाडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यभार सांभाळला, तेव्हा कर्मचाऱ्यांची सकाळी कार्यालयात येण्याची वेळ पावणेदहा आणि सायंकाळी सुटीची वेळ सव्वासहा वाजताची असतानाही अनेक कर्मचारी सकाळी ११ वाजले तरी कार्यालयात रमतगमत येताना आढळले. त्यामुळे त्यांनी कर्मचाऱ्यांना वेळेची शिस्त लावण्याच्या उद्देशाने मुख्य प्रवेशद्वार बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सलग महिनाभर ही कार्यवाही सुरू राहिली. त्यानंतर ‘लेट लतिफां’वर प्रशासकीय कारवाईही झाली. पुढील टप्प्यात बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीवर स्वत: नरवाडे यांचे लक्ष असून उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नोंद घेतली जात आहे. त्यांच्यावर कारवाईचे संकेत नरवाडे यांनी दिले आहेत..पुढील टप्प्यात सर्व १० पंचायत समित्यांतही ही प्रणाली बसविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरवाडे यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही बायोमेट्रिक हजेरी नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची सुरुवात स्वत:पासूनच केली आहे. या सर्व प्रणालीचे नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभागाकडे दिले आहे.नरवाडे यांनी सांगितले की, सध्या सकाळी व सायंकाळी बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जाते. काही दिवसांत ती दिवसातून चारवेळा घेतली जाणार आहे. अनेक कर्मचारी दुपारी जेवणासाठी बाहेर पडल्यानंतर कार्यालयात लवकर परतत नाहीत. त्यामुळे जिल्हाभरातून आलेल्या लोकांना ताटकळत थांबावे लागते. त्यामुळे दुपारी जेवणासाठी बाहेर पडताना व परतल्यानंतर अशा दोनवेळा हजेरी नोंदवली जाणार आहे. दुपारी एक ते दोन या तासाभरात केव्हाही अर्ध्या तासाचा वेळ कर्मचाऱ्यांनी जेवणासाठी घेणे अपेक्षित आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...बायोमेट्रिक प्रणालीच्या सक्तीविषयी अनेक कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सकाळी वेळेत येण्याबद्दल आग्रही असणाऱ्या वरिष्ठांनी सायंकाळी उशिरापर्यंत कार्यालयात थांबून राहतो हेही लक्षात घ्यायला हवे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्याबाबत नरवाडे यांनी सांगितले, की कार्यालयीन वेळेत पूर्ण वेळ काम केल्यास कर्मचाऱ्यांना जादा वेळ थांबावेच लागणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.