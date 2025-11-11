पश्चिम महाराष्ट्र

CEO Vishal Narwade: पंचायत समित्यांत बायोमेट्रिक प्रणाली: सीईओ विशाल नरवाडे; सक्तीविषयी अनेक कर्मचाऱ्यांची नाराजी

Sangli ZP Enforces Biometric Attendance; मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी कर्मचाऱ्यांना वेळेत कार्यालयात येऊन जनतेची कामे करण्यासाठी शिस्त लावण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्यासाठी काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेत वेगवेगळ्या विभागांत एकूण चार बायोमेट्रिक उपकरणे बसविण्यात आली आहेत.
Sangli Zilla Parishad CEO Vishal Narwade announcing the mandatory biometric attendance system for Panchayat Samiti employees.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात वेळेत हजर राहावे आणि लोकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात सर्व पंचायत समित्यांसाठीही ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे.

