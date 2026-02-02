पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : कुंडलमध्ये भाजप–काँग्रेस आमनेसामने; जिल्हा परिषद गटात ‘काँटे की टक्कर’

Politica campaign : पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वाधिक चुरशीच्या लढतींपैकी एक म्हणून कुंडल जिल्हा परिषद गटाकडे पाहिले जात आहे. भाजप आणि काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षासह इतर पक्षांचे उमेदवार मैदानात असल्याने ही निवडणूक केवळ राजकीय नव्हे, तर प्रतिष्ठेचीही लढाई ठरली आहे.
Candidates campaigning intensively in the high-stakes Kundal ZP constituency

Candidates campaigning intensively in the high-stakes Kundal ZP constituency.

sakal

धनंजय दौंडेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुंडल : पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक ‘काँटे की टक्कर’ म्हणून कुंडल जिल्हा परिषद गटाकडे पाहिले जात आहे. कुंडल गट खुला झाल्यापासूनच या लढतीकडे पलूस-कडेगाव मतदार संघाचे लक्ष लागून राहिले होते.

Loading content, please wait...
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
ZP
Campaign
political leader
political parties
panchayat samiti election
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Controversy
political struggle
Political Accountability
Political satire

Related Stories

No stories found.