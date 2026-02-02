Sangli ZP : कुंडलमध्ये भाजप–काँग्रेस आमनेसामने; जिल्हा परिषद गटात ‘काँटे की टक्कर’

कुंडल : पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक ‘काँटे की टक्कर’ म्हणून कुंडल जिल्हा परिषद गटाकडे पाहिले जात आहे. कुंडल गट खुला झाल्यापासूनच या लढतीकडे पलूस-कडेगाव मतदार संघाचे लक्ष लागून राहिले होते..जिल्हा परिषदेसाठी धनश्री लाड (भाजप), ऋषिकेश लाड (काँग्रेस), वैभव लक्ष्मण पवार (कम्युनिस्ट पक्ष), विशाल संजय पाटील( मनसे) अशी चौरंगी लढत आहे. कुंडल पंचायत समितीसाठी शुभांगी संदीप पवार(भाजप), हेमा सुहास पवार पाटील (काँग्रेस), मेघा अर्जुन पाकले (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष) अशी तिरंगी लढत आहे..Sangli ZP : पलूसमध्ये काँग्रेस-भाजप थेट रणसंग्राम; सत्ता टिकवायची की पराभव धुवायचा, प्रतिष्ठेची लढत.येथेही मुख्य लढत काँग्रेस व भाजपमध्येच होईल. बांबवडे पंचायत समितीसाठी सुवर्णा पांडुरंग संकपाळ (काँग्रेस), सुनंदा पोपट संकपाळ (भाजप), मनीषा अविनाश जाधव (मनसे) अशी लढत आहे..येथे जिल्हा परिषदेसाठी क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड यांच्या पत्नी धनश्री लाड भाजपकडून, तर आमदार विश्वजित कदम यांचे भाचे, जिल्हा बँकेचे संचालक महेंद्र लाड यांचे सुपुत्र ऋषिकेश लाड हे काँग्रेस पक्षाकडून मैदानात उतरल्याने ही लढत अत्यंत चुरशीची बनलेली आहे. .Zilla Parishad Elections : झेडपीच्या आखाड्यात तडजोडीचा खेळ; युती, बंडखोरी आणि ‘मेरिट’चा फॉर्म्युला चर्चेत.कुंडल जिल्हा परिषद खुला आहेच, याशिवाय कुंडल व बांबवडे पंचायत समिती हेही गण सर्वसाधारण महिलेसाठी असल्याने तीनही ठिकाणी चुरशीच्या लढती होत आहेत. कुंडल जिल्हा परिषद हा आमदार अरुण लाड यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. .मात्र २०१२ मध्ये महेंद्र लाड यांच्या भावजय शर्मिला लाड यांनी विजय मिळवून धक्का दिला होता. मात्र गेल्यावेळी महेंद्र लाड व शरद लाड यांच्यात झालेल्या लढतीत शरद लाड विजयी झाले होते. मात्र त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत महेंद्र लाड यांनी कुंडल ग्रामपंचायतीत सत्तांतर केले होते. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत आमदार अरुण लाड यांनी निर्विवाद वर्चस्व मिळविले..विधानसभेच्या निवडणुकीत शरद लाड आमदार विश्वजित कदम यांच्या पाठीशी राहिले होते. विश्वजित कदम यांचा विजयाचा मार्ग सुकर झाला. २०१७ च्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर या भागात अनेक राजकीय स्थित्यंतरे झाली. २०२० मध्ये पुणे पदवीधर निवडणुकीत आमदार अरुण लाड व भाजपचे संग्रामसिंह देशमुख यांच्यात लढत झाली. आता पुणे पदवीधर निवडणुकीनिमित्त शरद लाड यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. .कुंडल जिल्हा परिषद गटातील गावेकुंडल, आंधळी, मोराळे, सांडगेवाडी घोगाव, बांबवडे कुंडल जिल्हा परिषदगटातील मतदान आकडेवारीपुरुष १६४०९महिला १६५३६एकूण मतदान ३२९४५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.