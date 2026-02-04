BJP Sangli Mayor candidate : महापौरपदासाठी भाजपकडून धीरज सूर्यवंशी यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले असून, उद्या (ता. ४) त्यांच्या नावाची घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील करतील, अशी शक्यता आहे. उपमहापौरसाठी राष्ट्रवादीकडूनही उद्याच घोषणा केली जाणार आहे. काँग्रेस महापौरपदाची निवडणूक लढविणार की नाही, याबाबत अजून संभ्रम आहे..महापौर, उपमहापौरपदांसाठी उद्या (ता. ४) अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट सत्ता स्थापनेसाठी एकत्र येणार असून, महापौरपदी भाजपचे धीरज सूर्यवंशी यांचे नाव निश्चित झाले आहे. आज त्यांनी स्वतः महापालिकेत येऊन महापौरपदासाठी दोन-दोन अर्ज घेतले. उद्या भाजपच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत त्यांचा अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. उपमहापौरपद राष्ट्रवादीकडे जाणार आहे. मात्र, यासाठी अद्याप नाव निश्चित झाले नसले तरी अभिजित भोसले, गजानन मगदूम, विष्णू माने यांची नावे चर्चेत आहेत..महापौर व उपमहापौर निवड १० फेब्रुवारीला होणार आहे. या पदासाठी उमेदवारी दाखल करण्याची उद्या अंतिम मुदत आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत भाजपच्या सुकाणू समितीची बैठक झाली. यामध्ये महापौरपदाबाबत चर्चा झाली. धीरज सूर्यवंशी, अतुल माने, रोहिणी पाटील, स्वाती शिंदे यांची नावे चर्चेत होती..Sangli Market : सांगली बाजार समिती विभाजनाचा निर्णय रखडला; पणन संचालकांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष .यात धीरज सूर्यवंशी यांचे नाव निश्चित केल्याचे समजते. ते आज स्वतः महापौरपदासाठी अर्ज घेऊन गेले. उद्या सकाळी भाजपच्या नगरसेवकांची बैठक होणार आहे. त्यानंतर श्री. सूर्यवंशी यांचा अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात दोन महापौर देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आल्याची माहिती पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.