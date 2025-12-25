पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : भाजप-शिवसेना सोबत येणार, पण खाडे–वनखंडे संघर्षामुळे मिरजचा तिढा कायम

BJP–Shiv Sena Alliance Decision : दिल्लीहून भाजप–शिवसेना युतीचा स्पष्ट आदेश असला तरी मिरजेत स्थानिक नेतृत्वातील संघर्षामुळे चर्चेचे घोडे अडले आहे.
सांगली : ‘एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला सोबत घेऊनच महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांना सामोरे जा,’ असे स्पष्ट आदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजप नेत्यांना दिले आहेत.

