Chandrakant Patil Sangli : सांगलीत भाजपकडून मित्रपक्षांना थेट दुय्यम दर्जा, 'जागा उरल्या तर मित्रपक्षांचा विचार'; चंद्रकांत दादांनी थेटच सांगितलं...

Sangli BJP Politics : ''महापालिकेत मागील निवडणुकीत विजयी झालेल्या भाजपच्या व आतापर्यंत ज्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आणि भविष्यात भाजपमध्ये येणाऱ्या सर्व तत्कालीन नगरसेवकांना आगामी निवडणुकीत पुन्हा उमेदवारी देऊया,'' असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे जाहीर केले. त्यांनी दिवाळीनिमित्त जिल्हा बॅँकेच्या उपाध्यक्ष व भाजप नेत्या जयश्री पाटील यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट दिली. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर इनामदार, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे नेते समित कदम उपस्थित होते..पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी काँग्रेसमधील दिवंगत मदन पाटील गटातून जयश्री पाटील यांच्यासमवेत भाजपवासी झालेल्या सर्व विद्यमान माजी नगरसेवक, तसेच अन्य इच्छुक उमेदवारांशी चर्चा केली. प्रभागातील राजकीय स्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी सर्वांशी बोलताना सर्वांना उमेदवारी देऊया, असे जाहीर केले. ''महापालिकेवर पुन्हा भाजप महायुतीचा झेंडा फडकवायचा आहे. त्यासाठी सर्वांना उमेदवारी द्यावी लागेल,'' असेही ते म्हणाले. ''आतापासूनच कामाला लागा. सर्वांना पुन्हा शंभर टक्के उमेदवारी मिळणार आहे. निवडणुकीपर्यंत आणखी काही नगरसेवक आले तर त्यांनाही उमेदवारी देण्यासाठी प्रयत्न करूया,'' असे आश्वासन त्यांनी दिले..पालकमंत्री म्हणाले, ''भाजप व मदनभाऊ पाटील आणि येणारे सर्व नगरसेवक वगळून काही जागा उरल्या तर आपण महायुतीतील घटक मित्रपक्षांनाही देऊया. तशी चर्चा केली जाऊ शकते. मात्र याबाबत अद्याप अंतिम काही ठरलेले नाही. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतरच त्यावर बोलता येईल.'' यावेळी कुपवाडचे माजी नगरसेवक गजानन मगदूम यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. ते भाजपसमवेतच काम करीत होते, आता ते अधिकृत पक्ष सदस्य झाल्याचे त्यांनी जाहीर झाले. मगदूम यांना तत्काळ उमेदवारीचा शब्द देण्यात आला..Kolhapur Politics : हसन मुश्रीफांच्या मतदार संघातही मतदार यादीत घोळ, समरजितसिंह घाटगेंचा थेट आरोप.यावेळी संतोष पाटील, उत्तम साखळकर, प्रकाश मुळके, रोहिणी पाटील, प्रशांत पाटील, कांचन कांबळे यांच्यासह सुरेश आवटी, निरंजन आवटी, संदीप आवटी, किशोर जामदार, किशोर शहा, संग्राम पाटील, प्रशांत मजलेकर, मृणाल पाटील, मदनभाऊ युवा मंचचे कार्याध्यक्ष शितल लोंढे अशी भाजपमधील मदनभाऊ निष्ठावान मंडळी उपस्थित होती. विद्यमान सर्वांना पुन्हा उमेदवारी, तर जागा शिल्लक राहिल्या तर मेरीटवर निर्णय होणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.