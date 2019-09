नगर : बिबट्याच्या हल्ल्यात मुलाचा मृत्यू

श्रीरामपूर : नऊ वर्षाच्या मुलावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना कुरणपुर (ता. श्रीरामपूर) येथे आज रात्री साडेआठच्या दरम्यान घडली. हल्ल्यात दर्शन चंद्रकांत देठे हा मुलगा गंभीर जखमी झाला. जखमी अवस्थेत उपचारास नेत असताना त्याचा मृत्यू झाला. गणपतीची आरती झाल्यानंतर दर्शन आपल्या चुलतीसमवेत घरी चालला असता बिबट्याने त्याच्यावर झडप मारून शेजारील असलेल्या उसात नेले. नागरिकांनी ऊसाच्या शेताकडे धाव घेतली आरडाओरडा ऐकून बिबट्याने तेथून धूम ठोकली जखमी दर्शनला दवाखान्यात नेत असताना त्याचा मृत्यू झाला. दरम्यान, त्यापूर्वी सायंकाळी साडेसात वाजता बिबट्याने कडीत फाटा येथे दुचाकीस्वारावर हल्ला केला. त्यात आभिजीत दिलीप आठरे (वय १२) व उदयन बाबासाहेब आठरे (वय २२) जखमी झाले. त्यांच्यावर लोणी येथिल प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

