वधू-वराची लग्नाआधीच वरात पण पोलिसांच्या दारात, असं काय घडलं...

पाथर्डी ः लॉकडाउन असल्याने सर्वत्र बंद पाळला जात आहे. कंपन्याही बंद आहेत. मात्र काही लोकांना याचं काही देणंघेणं नाही. ते आपल्या घरात सोहळा कसा करायचा याच्या तयारीत मग्न आहेत. पाथर्डी शहरात असेच घडले. लग्नाचा बस्ता खरेदीसाठी वधू आणि वराकडील मंडळी आली होती.वर-वरही जातीने हजर होते. आपापल्या पसंतीने त्यांना कपडे घ्यायचे होते. एकमेकांची पसंती लक्षात घेऊन खरेदी जोमात सुरू होती. मात्र, तेवढ्यात उलटं घडलं. समोर पोलिस उभे राहिलेल पाहून सगळ्यांचीच फे फे उडाली. मग वधू-वरासह सगळ्यांचीच वरात पोलिस ठाण्यात गेली. हेही वाचा - आदिवासींनी काढला कोरोनावर उपाय... पोलिसांना माहीती मिळाल्याने दुकानदार, दोन कामगार व बस्त्यासाठी आलेले पंधराजण असे एकुन अठराजणांना पोलिस थेट पोलिस ठाण्यात घेवुन गेले .गुन्हा दाखल करुन संबधितांना ताब्यात घेतले. पाथर्डी शहरातील मेनरोडवरील श्रीराम कलेक्शन हे कापडाचे दुकान आहे. दुकानाचा मालक आनंद मारुती फासे याने शेकटे व मोहटे येथील नागरीकांना लग्नाचे कपडे खरेदीसाठी बोलावून घेतले. सोमवारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास श्रीराम कलेक्शन येथे लग्नाचा बस्ता चालू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी त्या दुकानावर छापा टाकला. तेव्हा दुकानदार आनंद फासे, कामगार इंद्रजीत टेमकर, संदिप लगारे हे तिघेजण आणि बस्त्यासाठी आलेले शंकर दहीफळे,शिवाजी दहीफळे,शेषराव पालवे, पोपट दहीफळे, जालिंदर दहीफळे, गणेश दहीफळे,राजेंद्र दहीफळे,पप्पु दहीफळे ,मंगल दहीफळे सर्व राहणार मोहटे, दत्तात्रय घुले, गहिनीनाथ घुले, बाळु नाथा घुले, राजेंद्र घुले, स्वाती घुले (रा. शेकटे) हे दुकानात आढळून आले. कपडे खरेदी करताना व विकताना वरील लोकांनी कोरोना रोगाच्या उपाययोजना संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केले.भारतीय साथरोग अधिनियम १८९७ चे कलम ३,४,५ आपत्ती व्यवस्थापन कायमदा कलम ५१ (ब) प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस काँ. जे.बी.बांगर यांनी फिर्याद नोंदविली आहे. वरील सर्वांना ताब्यात घेतले आहे. लग्नाचा बस्ता बांधताना वधु-वरासह त्यांचे वडील आणि नातेवाईक थेट पोलिस ठाण्यात पोहचले. कोरोना रोगाच्या पार्श्वभूमीवर शासन विविध उपाययोजना करीत आहे. नागरीक मात्र त्यांचे दैनदिन कोणतेही काम सोडायला तयार नाहीत.

