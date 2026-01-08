Leopard Attack Rescue : भाऊ माझा पाठिराखा! ९ वर्षींय बहिणीची बिबट्याच्या जबड्यातून केली सुटका; ११ वर्षाच्या शिवमचं अचंबित करणारं धाडस

Leopard Attack News : उपवळे (ता. शिराळा) येथे हनुमान मंदिराजवळ राहणाऱ्या नऊ वर्षीय बालिकेवर बिबट्याने हल्ला केला. प्रसंगावधान राखत ११ वर्षांच्या भावाने बिबट्याच्या तावडीतून तिला सोडविल्याने बालिकेचा जीव वाचला. स्वरांजली संग्राम पाटील (वय ९) असे जखमी बालिकेचे नाव आहे. तिच्यावर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अकरा वर्षांच्या शिवमच्या धाडसाचे कौतुक होत आहे. ही घटना रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली..संग्राम पाटील, पत्नी स्वप्नाली, वडील आनंदराव, आई लीलाबाई, तसेच शिवम व स्वरांजली एकत्र राहतात. त्यांची दोन घरे असून, दोन घरांमध्ये बोळ आहे. जेवणानंतर शेजारच्या घरात जाण्यासाठी शिवम व स्वरांजली हातात हात धरून निघाले होते. दरम्यान, बिबट्या अचानक समोर ठाकला. त्याने स्वरांजलीला पकडले. स्वरांजलीने स्वेटर व डोक्याला टोपी घातली होती. शिवमने स्वरांजलीचा हात सुटल्यावर तिचा पाय पकडला. क्षणात बिबट्याने तिच्या मानेला पकडले..leopard News: शेतातील विहिरीत बिबट मृतावस्थेत आढळला; नागभीड तालुक्यातील घटना, शिकारीचा पाठलाग करताना पडल्याचा अंदाज!.मात्र डोक्यावरील टोपीमुळे त्याचे दात खोलवर घुसले नाहीत. शिवमने पाय धरून ओढल्याने बिबट्याची पकड ढिली झाली. मुलांचा ओरडा ऐकून त्यांची आई स्वप्नाली याही धावल्या. त्यांनी ओरडा करून घरातील व नागरिक जमल्याने बिबट्या पळून गेला. स्वरांजलीला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले आहे. वनपाल अनिल वाजे, वनरक्षक दत्तात्रय शिंदे यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. जखमी स्वरांजलीवर डॉ. नीलेश पाटील यांनी उपचार केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.