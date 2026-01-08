पश्चिम महाराष्ट्र

Leopard Attack Rescue : भाऊ माझा पाठिराखा! ९ वर्षींय बहिणीची बिबट्याच्या जबड्यातून केली सुटका; ११ वर्षाच्या शिवमचं अचंबित करणारं धाडस

Leopard Attack Sangli : ९ वर्षांच्या बहिणीवर बिबट्याने हल्ला करताच ११ वर्षांचा शिवम पुढे सरसावला. जीव धोक्यात घालून त्याने बहिणीची सुटका करत सर्वांना थक्क केलं.
Leopard Attack News : उपवळे (ता. शिराळा) येथे हनुमान मंदिराजवळ राहणाऱ्या नऊ वर्षीय बालिकेवर बिबट्याने हल्ला केला. प्रसंगावधान राखत ११ वर्षांच्या भावाने बिबट्याच्या तावडीतून तिला सोडविल्याने बालिकेचा जीव वाचला. स्वरांजली संग्राम पाटील (वय ९) असे जखमी बालिकेचे नाव आहे. तिच्यावर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अकरा वर्षांच्या शिवमच्या धाडसाचे कौतुक होत आहे. ही घटना रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली.

