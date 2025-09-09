Sangli Crime: 'शेगावमध्ये घरफोडीत ४ लाखांचे सोने पळविले'; जत पोलिसांत गुन्हा, शोधासाठी पथक रवाना

जत: शेगाव (ता. जत) जवळ असलेल्या महाडिकवाडी येथील पितांबर हरिसखा नलवडे (वय ६९) यांचे घर फोडून चोरट्यांनी चार लाख रुपयांच्या सोन्याच्या दागिने चोरून नेल्याची घटना घडली आहे. ६ ते ८ सप्टेंबर दरम्यान ही घटना घडली. नलवडे यांनी जत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी अनोळखी चोरट्याविरोधात घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस उपाधीक्षक सचिन थोरबोले व पोलिस निरीक्षक संदीप कोळेकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाच्या सूचना करत शोधासाठी पथक रवाना केले आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की पितांबर नलवडे हे कुटुंबासह ६ सप्टेंबरला परगावी गेले होते. आज सायंकाळी ५ च्या सुमारास ते शेगाव येथे आल्यानंतर चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी जत पोलिस ठाण्यास माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला..वीस ग्रॅम वजनाची सोन्याची साखळी (८० हजार), सोन्याच्या ३ अंगठ्या (६० हजार), २५ ग्रॅम वजनाचा सोन्याचा लक्ष्मी हार (एक लाख रुपये), आठ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे झुबे व वेली (३२ हजार), २५ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे गंठण (एक लाख), ५ ग्रॅम वजनाची सोन्याची बोरमाळ (वीस हजार) व दोन ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी (आठ हजार), असा चार लाख रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी चोरून नेला. जत पोलिसांकडून चोरट्याचा शोध सुरू आहे. सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक जीवन कांबळे अधिक तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.