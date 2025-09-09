पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime: 'शेगावमध्ये घरफोडीत ४ लाखांचे सोने पळविले'; जत पोलिसांत गुन्हा, शोधासाठी पथक रवाना

Gold Theft Shakes Shegaon: पोलिसांनी अनोळखी चोरट्याविरोधात घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस उपाधीक्षक सचिन थोरबोले व पोलिस निरीक्षक संदीप कोळेकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाच्या सूचना करत शोधासाठी पथक रवाना केले आहे.
Sangli Crime

Sangli Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जत: शेगाव (ता. जत) जवळ असलेल्या महाडिकवाडी येथील पितांबर हरिसखा नलवडे (वय ६९) यांचे घर फोडून चोरट्यांनी चार लाख रुपयांच्या सोन्याच्या दागिने चोरून नेल्याची घटना घडली आहे. ६ ते ८ सप्टेंबर दरम्यान ही घटना घडली. नलवडे यांनी जत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

Loading content, please wait...
Shegaon
Sangli
crime
gold
Paschim maharashtra
district
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com