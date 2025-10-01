Sangli News: सोनं खरेदी करा; मात्र बँकेत ठेवा! 'चोऱ्यांच्या घटनांमुळे सुरक्षितता महत्त्वाची', ‘लॉकर’ सेवा लाभदायी

सांगली: त्या रात्री अचानक बनावट अधिकारी आले, छापा टाकायचं नाटक केलं आणि एक किलो सोनं घेऊन निघून गेले... एवढं सोनं घरात का बरं ठेवलं, अशी चर्चा सगळीकडे झाली. ज्यांनी चर्चा केली, त्यांनी तरी सोनं कुठं ठेवलंय? त्यांनी बँकेच्या लॉकरचा पर्याय निवडला आहे का, हा प्रश्न आहेत. सोने खरेदी करा किंवा नको, हा वैयक्तिक विषय झाला, मात्र ते बँकेच्या लॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवणे ही आजची गरज आहे. .धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...काय करावं लागेल ?बँकेत लॉकर घेण्यासाठी तुम्हाला प्रथम तुमच्या बँकेच्या शाखेला भेट देऊन लॉकर मिळवण्यासाठीचा अर्ज भरावा लागेल. ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा सोबत द्यावा लागेल. लॉकरचे वार्षिक भाडे भरून करारावर स्वाक्षरी करावी लागेल. हे करताना सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तुम्हाला किती साहित्य, सोने, कागदपत्रे ठेवायची आहेत, याची माहिती हवी. त्यानुसार लॉकरचा आकार निश्चित करावा लागतो. तुमच्या गरजेनुसार लॉकरचा योग्य आकार निवडू शकता. .त्यानुसार शिल्क आकारला जातो. लॉकरचे वार्षिक भाडे भरा आणि बँकेच्या नियमांनुसार आवश्यक ठेव जमा करा. लॉकरची चावी मिळवा. लॉकर दिल्यानंतर तुम्हाला बँकेच्या चावीसह तुमची चावी दिली जाते, जी लॉकर उघडण्यासाठी आवश्यक असते. आता तुम्ही तुमची मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवू शकता..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....किती खर्च येतो?बँकेतील लॉकरसाठीचे शुल्क प्रत्येक बँकेनुसार आणि लॉकरच्या आकारानुसार बदलते, जे वार्षिक आकारले जाते. हे शुल्क साधारणपणे दरवर्षी १५०० रुपये ते १० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकते. ते लॉकरचा आकार आणि शाखेच्या स्थानावर (ग्रामीण, निमशहरी, शहरी किंवा मेट्रो) अवलंबून असते. काही बँकांमध्ये लॉकर उघडताना एकवेळ नोंदणी शुल्क आणि वार्षिक भाडे यासोबतच जीएसटी (कर) देखील आकारला जातो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.