Sangli News: सोनं खरेदी करा; मात्र बँकेत ठेवा! 'चोऱ्यांच्या घटनांमुळे सुरक्षितता महत्त्वाची', ‘लॉकर’ सेवा लाभदायी

Safety First: बँकेत लॉकर घेण्यासाठी तुम्हाला प्रथम तुमच्या बँकेच्या शाखेला भेट देऊन लॉकर मिळवण्यासाठीचा अर्ज भरावा लागेल. ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा सोबत द्यावा लागेल. लॉकरचे वार्षिक भाडे भरून करारावर स्वाक्षरी करावी लागेल.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली: त्या रात्री अचानक बनावट अधिकारी आले, छापा टाकायचं नाटक केलं आणि एक किलो सोनं घेऊन निघून गेले... एवढं सोनं घरात का बरं ठेवलं, अशी चर्चा सगळीकडे झाली. ज्यांनी चर्चा केली, त्यांनी तरी सोनं कुठं ठेवलंय? त्यांनी बँकेच्या लॉकरचा पर्याय निवडला आहे का, हा प्रश्न आहेत. सोने खरेदी करा किंवा नको, हा वैयक्तिक विषय झाला, मात्र ते बँकेच्या लॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवणे ही आजची गरज आहे.

