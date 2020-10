सांगली ः अतीवृष्टीच्या नुकसानभरपाईसाठीचे पंचनामे पुढील तीन ते चार दिवसात पुर्ण होतील त्यानंतर तातडीने शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप सुरु होईल. आता केंद्र सरकारने बिहारला मदत देताना दाखवलेली तत्परता महाराष्ट्राबाबतही दाखवावी असे आवाहन कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्‍वजीत कदम यांनी आज केले. ते म्हणाले,"" राज्यात सुमारे 25 लाख बाधित क्षेत्राचा अंदाज आहे. जवळपास सत्तर टक्के क्षेत्राचे पंचनामे पुर्ण झाले आहेत. कालच महाआघाडीचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असून त्यातील साडेपाच हजार कोटी रुपये केवळ शेतीच्या नुकसान भरपाईसाठी मंजूर केले आहेत. सरकार कोरोनाच्या संकटकाळातही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. विरोधकांनी मदत अपुरी आहे अशी टिका केली आहे. ठिक आहे आता आणखी मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने बिहारसाठी जी तत्परता दाखवली ती इथेही दाखवावी. महाराष्ट्र स्वाभीमानी आहे. इथल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्राने स्वतःहून मदत द्यावी. '' ते म्हणाले,"" कोरोनाच्या आपत्तीत राज्य सरकारने केलेला खर्च स्वबळावर आहे. याऊलट राज्याच्या हक्काचा जीएसटीचा 18 हजार कोटींचा परतावा मात्र केंद्राकडून दिला जात नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र रेटून कोरोनाचा खर्च केंद्राने केल्याचे सांगत आहेत. त्यांनी एकदा समोरासमोर येऊन केंद्राने नेमका कोणता खर्च केला याची माहिती द्यावी. तपशिलच पाहिजे असेल तर राज्य सरकारकडूनही माहिती घ्यावी.'' त्रुटी राहिल्यास कारवाई

श्री कदम म्हणाले,"" सांगली जिल्ह्यात सुमारे 12 हजार हेक्‍टर क्षेत्राचे पंचनामे पुर्ण झाले असून एकूण अठरा हजारांवर हेक्‍टर क्षेत्र बाधीत असेल असा अंदाज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. काना मात्रा वेलांटीची त्रुटी न काढता प्रत्येक नुकसानग्रस्ताला मदत मिळाली पाहिजे हे धोरण ठेवा. त्यासाठी बांधावर जा आणि पंचनामे करा. त्रुटी राहिल्यास दोषींवर कारवाई केली जाईल.''



