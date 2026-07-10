Central Railway: मध्य रेल्वेची महत्त्वाची घोषणा; मिरजमार्गे धावणाऱ्या चार गाड्या तात्पुरत्या रद्द; प्रवाशांची हाेणार गैरसोय

मिरज : लोणावळा घाटातील खंडाळा मंकी हिलदरम्यान कोसळलेल्या दरडीमुळे मध्य रेल्वेने महत्त्वाचा निर्णय घेत मिरजमार्गे धावणाऱ्या अनेक लांब पल्ल्याच्या रेल्वे रद्द केल्या आहेत. १० ते १७ जुलै या कालावधीत सुटणाऱ्या या गाड्या रद्द केल्याने मिरज, सांगली, कोल्हापूर व परिसरातील हजारो प्रवाशांना मोठा फटका बसणार आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मध्य रेल्वेच्या नियंत्रण कार्यालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, खंडाळा मंकी हिलदरम्यान अप आणि डाऊन मुख्य मार्गावरील रेल्वे वाहतूक दरड कोसळल्यामुळे तात्पुरती बंद केली आहे. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अनेक गाड्या पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..मिरजमार्गे धावणारी गाडी क्रमांक १७३१७ हुबळी-दादर एक्स्प्रेस १० ते १७ जुलैपर्यंत, तर गाडी क्रमांक १७३१८ दादर-हुबळी एक्स्प्रेस याच कालावधीत रद्द केली आहे. १७४११ सीएसएमटी मुंबई-कोल्हापूर महालक्ष्मी एक्स्प्रेस १० ते १७ जुलैदरम्यान रद्द केली असून, १७४१२ कोल्हापूर-मुंबई सीएसएमटी महालक्ष्मी एक्स्प्रेस ९ ते १७ जुलैदरम्यान रद्द केली आहे..चौकशी करूनच प्रवासाचे नियोजन करापावसामुळे घाट मार्गात वारंवार दरडी कोसळत असल्याने रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत हा निर्णय घेतला आहे. आपल्या गाडीची स्थिती NTES, रेल कनेक्ट (IRCTC) किंवा रेल्वेच्या अधिकृत चौकशी केंद्रावर तपासूनच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन केले आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.मिरजमार्गे धावणाऱ्या १७ जुलैपर्यंत रद्द केलेल्या गाड्या१७३१७ हुबळी - दादर एक्स्प्रेस१७३१८ दादर - हुबळी एक्स्प्रेस१७४११ सीएसएमटी - कोल्हापूर महालक्ष्मी एक्स्प्रेस१७४१२ कोल्हापूर - सीएसएमटी महालक्ष्मी एक्स्प्रेस .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.