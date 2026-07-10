पश्चिम महाराष्ट्र

Central Railway: मध्य रेल्वेची महत्त्वाची घोषणा; मिरजमार्गे धावणाऱ्या चार गाड्या तात्पुरत्या रद्द; प्रवाशांची हाेणार गैरसोय

Mahalakshmi Express cancelled till July 17: खंडाळा मंकी हिलदरम्यान दरड कोसळल्याने मिरजमार्गे लांब पल्ल्याच्या चार गाड्या १० ते १७ जुलैपर्यंत रद्द; सांगली-कोल्हापूरसह हजारो प्रवाशांचे हाल
Central Railway Issues Travel Advisory as Miraj Route Trains Remain Cancelled

Central Railway Issues Travel Advisory as Miraj Route Trains Remain Cancelled

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मिरज : लोणावळा घाटातील खंडाळा मंकी हिलदरम्यान कोसळलेल्या दरडीमुळे मध्य रेल्वेने महत्त्वाचा निर्णय घेत मिरजमार्गे धावणाऱ्या अनेक लांब पल्ल्याच्या रेल्वे रद्द केल्या आहेत. १० ते १७ जुलै या कालावधीत सुटणाऱ्या या गाड्या रद्द केल्याने मिरज, सांगली, कोल्हापूर व परिसरातील हजारो प्रवाशांना मोठा फटका बसणार आहे.

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