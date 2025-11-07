Ichalkaranji development: रस्ते, गटारे आणि वाचनालय बांधकाम शहराला मिळणार नवसंजीवनी; इचलकरंजी महापालिका सज्ज विकासाच्या दिशेने

इचलकरंजी: जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून तब्बल ३१ कोटी रुपये खर्चाची विविध विकासकामे शहरात केली जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरीनंतर शहरात विकासकामांचा धडाका उडणार आहे. .महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी यातील बहुतांश कामांचा श्रीगणेशा होण्याची शक्यता आहे. शहरात विविध मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून भरीव निधी मिळत असतो. .Ichalkaranji News : कूपनलिका खोदाईवरून इचलकरंजीत रणकंदन! पाणी प्रश्न पुन्हा तापला; विरोधक-सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार जुगलबंदी.महिन्याभरापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून विविध विकासकामांचे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना महापालिकेला केली होती. त्यानुसार काही दिवसांपासून विविध विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम बांधकाम विभागाकडून सुरू होते. आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर अभियंता महेंद्र क्षीरसागर आणि त्यांच्या संघाने याबाबतचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. .नुकतेच हे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवले आहेत. या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रियेला गती येणार आहे. मात्र, सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू झाली आहे. तथापि, महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यास अद्याप बराच कालावधी आहे. .Ichalkaranji News: 'इचलकरंजी शहराचा दोन उंदरांनी केला पाणी पुरवठा ठप्प'; कृष्णा नदीतून होणारा उपसा थांबला, पाण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार.त्यापूर्वी या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास गती मिळणार आहे. यातील काही महत्त्वाच्या कामांचा महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी उद्घाटनाचा नारळ फुटण्याची शक्यता आहे; मात्र आचारसंहितेचा अडथळा निर्माण झाल्यास महापालिका निवडणुकीनंतरच प्रस्तावित कामे मार्गी लागू शकतात..दृष्टिक्षेपातयोजनेचे नाव१) महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हास्तर) = १६ कोटी ९४ लाख२) नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा योजना३) लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना = ८ कोटी ६८ लाख.या कामांचे प्रस्तावरस्ते डांबरीकरण करणे, गटर बांधणे, रस्ते काँक्रिटीकरण करणे, पेव्हींग ब्लॉक बसविणे, फूटपाथ तयार करणे आदी. यामध्ये शहरातील बहुतांश सर्वच भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील काळात अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था दूर होण्यास मदत होणार आहे. तर अनेक ठिकाणी नवीन गटारे बांधण्यात येणार आहेत. .टागोर वाचनालय इमारत बांधण्याचा प्रस्तावमहाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानअंतर्गत गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोर वाचनालय इमारत बांधण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तब्बल ८९ लाख ७६ हजार रुपये खर्चाचा हा प्रस्ताव आहे. ३१ कोटी रुपयांच्या एकत्रित प्रस्तावातील हा सर्वाधिक खर्चाचा प्रस्ताव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.