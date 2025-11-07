पश्चिम महाराष्ट्र

Ichalkaranji development: रस्ते, गटारे आणि वाचनालय बांधकाम शहराला मिळणार नवसंजीवनी; इचलकरंजी महापालिका सज्ज विकासाच्या दिशेने

Development Proposals Approval: इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीपूर्वी तब्बल ३१ कोटींच्या विकासकामांना गती; प्रशासकीय मंजुरीनंतर रस्ते व गटारांची कामे सुरू होणार.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी: जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून तब्बल ३१ कोटी रुपये खर्चाची विविध विकासकामे शहरात केली जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरीनंतर शहरात विकासकामांचा धडाका उडणार आहे.

