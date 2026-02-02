Sangli Leopard Cat : वाघ–बिबट्यांपेक्षा दुर्मीळ! सह्याद्री जंगलातच्या कुशीत ‘लेपर्ड कॅट’चे अस्तित्व

सांगली : सह्याद्रीच्या घनदाट जंगलात निसर्गप्रेमींनी आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाने लावलेल्या कॅमेऱ्यांमध्ये ‘लेपर्ड कॅट’चे दर्शन झाले आहे. मार्जर कुळातील हा प्राणी तसा दुर्मीळ मानला जातो. जिथे जंगल स्वच्छ आहे, शांत आहे, अशा भागात त्याचे अस्तित्व आढळून येते..याबाबतची माहिती समाज माध्यमांतून सर्वांसमोर दिली जात आहे. अक्षय मांडवकर हे विविध व्हिडिओच्या माध्यमातून याबाबत जंगलाचे सौंदर्य जगासमोर आणत आहेत. सह्याद्रीच्या जंगल परिसरात तीन प्रकारचे मांजर आढळतात. .Sahyadri Tiger Reserve: ताडोबातून सह्याद्रीच्या वनराजीत रमणार ‘ती’; मुक्त संचारासाठी वाघिणीने घेतली यशस्वी झेप...त्यात रस्टी स्पॉटेड कॅट, रानमांजर आणि लेपर्ड कॅट. पैकी पहिल्या दोन प्रकारचे मांजर हे जंगलासह उसातदेखील आढळतात. सामान्य माणसांना त्यांचे सहज दर्शन होते. जंगलापासून काही किलोमीटर अंतरावरील गावांमध्ये या जातीची मांजरे दिसतात. .परंतु, ‘लेपर्ड कॅट’चे दर्शन घनदाट जंगलातच होत असते. ते कॅमेऱ्यात कैद झाले असून त्याचे खास फोटोदेखील समाज माध्यमांतून ‘शेअर’ करण्यात आले आहेत. ‘लेपर्ड कॅट’ बिबट्यासारखे दिसते. त्याच्या अंगावर ठिपके असतात. .Tigeress Tara : खुंदलापूर परिसरात वाघीण ‘तारा’ची बिनधास्त भ्रमंती; गावकऱ्यांत भीतीचे सावट.त्यामुळे प्रथमदर्शनी हे मांजर पाहिल्यानंतर ते बिबट्या आहेत, असेच भासते. दिवसा फांदीवर, डोलीत झोपतात, रात्री ते ‘ॲक्टिव्ह’ असतात. ते पक्षी खातात. साधारणपणे पाच किलोपर्यंत वजन असणारे हे मांजर १० ते १२ वर्षे जगते. मांडवकर म्हणतात, ‘एकवेळ तुम्हाला जंगलात वाघ, बिबटे सहज दिसतील, मात्र ‘लेपर्ड कॅट’ सहजासहजी दिसणार नाही, इतके ते दुर्मीळ आहे.’.सह्याद्रीत वाघांची संख्या वाढवली जात आहे. नवे आठ वाघ आणण्याची प्रक्रिया गतिमान आहे. दोन वाघिणी दाखल झाल्या आहेत. त्यांचे दर्शनही होत आहे. त्यामुळे चांदोलीतील पर्यटकांचा ओघ वाढताना दिसत आहे. .अशावेळी विविध प्रजातींचे प्राणी सह्याद्रीत आढळत असल्याने ही आनंदाची बाब मानली जात आहे. समाज माध्यमांतून त्याबाबतची माहितीदेखील ही यंत्रणा अत्यंत प्रभावीपणे लोकांसमोर आणत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.