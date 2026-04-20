चांदोलीत पर्यटकांच्या खिशाला कात्री, वन विभागाचे नवीन दर जाहीर; खासगी वाहनांच्या प्रवेशासाठीही अट

Chandoli National Park: निसर्गप्रेमींचे आवडते पर्यटनस्थळ असलेल्या चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील पर्यटन आता महागणार आहे. वन विभागाने पर्यटन शुल्कात वाढ करत नवीन दरपत्रक जाहीर केले असून ते तत्काळ लागू करण्यात आले आहे. यासोबतच शासकीय बससेवेसाठी किमान १० पर्यटकांची अट घालण्यात आली आहे. आवश्यक संख्या न झाल्यासच खासगी वाहनांना परवानगी दिली जाणार आहे..वन विभागाने विविध प्रवर्गासाठी सुधारित दर जाहीर केले आहेत. त्यामध्ये गाईड फी, वाहन शुल्क, तसेच इतर शुल्कांचा समावेश आहे. वन विभागाने काही कडक नियमही लागू केले आहेत. पर्यटनासाठी तिकीट खिडकी सकाळी ६.०० वाजता उघडेल आणि दुपारी ३.०० पर्यंतच तिकिटे दिली जातील. शासकीय बसमध्ये किमान १० पर्यटक असल्याशिवाय बस सुटणार नाही. शासकीय बस उपलब्ध नसल्यासच खासगी वाहनांना परवानगी दिली जाईल..दर गुरुवारी चांदोली पर्यटन पूर्णपणे बंद राहील. वनक्षेत्रातील नियमांचे उल्लंघन केल्यास 'भारतीय वन कायदा' आणि 'भारतीय दंड संहिता नुसार कडक कारवाई होईल, असा इशारा वन विभागाने दिला आहे. पर्यटकांनी नियमांचे पालन करून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहनही केले. वाढीनंतर पर्यटकांच्या संख्येवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..शैक्षणिक सहलींसाठी सवलत (खासगी वाहन)शाहूवाडी व शिराळा तालुका : प्रौढ १५० रुपये, मुले १०० रुपयेकोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्हा प्रौढ २०० रुपये, मुले १५० रुपयेकॅमेरा व निवास शुल्क'डीएसएलआर' कॅमेरा : १०० रुपयेसाधा कॅमेरा : ५० रुपयेकंटेनर हाऊस (सकाळी ११ ते दुसऱ्या दिवशी १०) : १५०० रुपयेअतिरिक्त बेड : ५०० रुपये.शासकीय वाहन (गाईड फीसह)प्रौढ व्यक्ती: २५० रुपये१२ वर्षांखालील मुलेः २००रु.खासगी वाहन प्रवेश शुल्कप्रौढ व्यक्ती: २५० रुपये१२ वर्षांखालील मुले : १२५ रुपयेहलके वाहन शुल्क : ५०० रुपयेजड वाहन शुल्क : ७५० रुपयेस्वतंत्र गाईड फी : ३०० रुपये.