Chandrakant Patil Sangli : चंद्रकांत पाटील यांनी सांगली महापालिकेचं गणित सांगितलं, जयश्री पाटील यांना झुकतं माप दादा देणार का?

Sangli Miraj Politics : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका निवडणुकीत भाजपने जिंकलेल्या ४३ जागांवर आम्ही लढणार हे फिक्स आहे. पक्षात नव्याने आलेल्या आणि घटकपक्षातील उमेदवारांना हाच न्याय असेल. तेथे उमेदवार कोण द्यायचे, हा निर्णय सर्व्हेनंतर मेरिटवर होईल. उर्वरित जागांबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, निष्ठावंतांवर अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना जाहीर केली..ते म्हणाले, 'श्रीमती जयश्री पाटील, पृथ्वीराज पाटील, अण्णासाहेब डांगे, वैभव पाटील पक्षात येण्यापूर्वी माझी एक मांडणी होती. आमची जी ताकद आहे, तिथे आम्ही हात लावणार नाही. महापालिका क्षेत्रात आमच्या ४३ जागा आहेत, तिथे तडजोड होणार नाही. जे-जे आमच्या सोबत येतील, त्यांचे किती उमेदवार निवडून आले आहेत, हे पाहून त्यांना किती जागा व कुठे द्यायच्या, हे ठरेल. आमच्या ४३ जागा फिक्स आहेत. तेथे गेल्यावेळी निवडून आलेलेच उमेदवार असतील का, हे सर्व्हेवर ठरेल. कारण, आठ वर्षांचा काळ लोटला आहे. या काळात नगरसेवकांपेक्षा इतर चांगले उमेदवार तयार झाले असतील. आरक्षण जाहीर झाले की सर्व्हे करून त्याचा आढावा घेऊ.'.ते म्हणाले, 'अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला म्हणजे आमदार इद्रिस नायकवडींना आम्ही विचारू, तुम्ही जिंकलेल्या जागा किती? तेथे त्यांना संधी मिळेल. जयश्री पाटील यांच्याकडे २२ नगरसेवक होते. मात्र, त्यांच्यासोबत सहाच आले. इतरांबरोबर किती आले, हेही शोधू. त्यानंतर एक आकडा निश्चित होईल. त्यानंतर उरलेल्या जागा कुणाला किती जागा द्यायच्या, हे ठरेल. यात जनसुराज्य शक्ती पक्ष हक्क सांगू शकेल. कारण, दोन जिल्ह्यांत गडहिंग्लज ते जतपर्यंत आम्हाला त्यांचा फायदा होतो. हे सारे झाले की आकडेवारी निश्चित होईल, नावे नाही. आरक्षणानंतर नेत्यांची बैठक होईल, प्रभागातील नेत्यांशी चर्चा होईल आणि मग नावे ठरवू. कुणावरही अन्याय होणार नाही.' निष्ठावंतांसाठी सत्तेतील अनेक पदे आहेत, असा खुलासाही त्यांनी केला..राज ठाकरे यांचा परिणाम होणार नाही..सत्याचा काढा, असत्याचा काढा, महासत्याचा मोर्चा काढा, काही फरक पडत नाही. राज ठाकरे यांचा आमच्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. राजसाहेब हे शिवसेनेबरोबर जाणार अशा चर्चा आहे. दोन बलाढ्य पक्ष एकत्र येतात, तेव्हा नेते व कार्यकर्ते नाराज होतील, बाहेर पडतील. ते एकटे लढले असते, तर कमी जागा मिळाल्या नसत्या..Kolhapur Politics : कोल्हापूर महापालिकेत नकारात्मक काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी घेतलं चांगलचं फैलावर, आयुक्तांनाही सुनावत आबिटकर म्हणाले....वहिनींना शब्द दिला नाही..श्रीमती जयश्री पाटील यांच्या भेटीत झालेल्या संवादाविषयी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, 'वहिनींनी 'आमचे २२ नगरसेवक निवडून आले होते, तेवढ्या जागा दिल्या पाहिजेत', अशी मागणी केली. त्या मागू शकतात. त्यांना हक्क आहे. मी सांगितलं, 'एकदा आरक्षण ठरू दे, सर्व्हे देऊ दे. तुमच्यासोबत सहा नगरसेवक आले आहेत.सहाचे चार होतील किंवा २२ चे २४ होतील. त्यामुळे या मुद्यावर आमदार सुधीर गाडगीळ नाराज नाहीत. ते तसे व्यक्तिमत्त्व नाही. आमच्या पक्षात नाराजी नसते. आमच्यात गट पडू देत, भांडणं होऊ देत, म्हणून काहींनी देव पाण्यात ठेवले आहेत; मात्र तसं होणार नाही. आमच्यात बिबा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दादा असं झालं, तसं झालं, मी दादांना आज समजावून सांगितलं. आमच्यात भांडणबिंडण काही नाही.'.