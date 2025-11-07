Chandrakant Patil : अजित दादांच्या मुलावर आता चंद्रकांत पाटील बोलले, जमीन व्यवहाराच्या २२ फायलींची चौकशी सुरू

Chandrakant Patil on Parth Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या जमीन व्यवहाराबाबतच्या चौकशीनंतर वस्तुस्थिती समोर येईल, त्यापूर्वी बोलणे उचित नाही. याशिवाय पुण्यातील जमीन व्यवहाराच्या २२ फायलींची चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी भाजप युतीचाच प्रयत्न करेल. जिथे युती होणार नाही, तिथं स्वबळावर लढण्याची आमची तयारी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आयर्विनला समांतर पुलाच्या लोकार्पण सोहळ्यानंतर ते बोलत होते. पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी केल्यानंतर तहसीलदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असे नेते आहेत, ते उद्या घरातील लोकांनी चुकीचे काम केले तर त्यांना माफ करणार नाहीत. त्यामुळे घाईघाईने निर्णय घेऊन चालणार नाही. त्याबाबत निष्कर्ष निघाल्यावर बोलू. आयजीआरचे सहायक यांची समिती नियुक्त झाली आहे. एक नाही, २२ वेगवेगळ्या जमिनींच्या व्यवहाराची चौकशी करण्यात येत आहे. आयजीआरच्या चौकशीत स्टँप पेपरवरील खरेदीची माहिती समोर येईल.’.उपमुख्यमंत्री अजित पवार या प्रकरणी काही बोलले नाहीत.त्याबाबत ते म्हणाले, ‘अजितदादांसमोर अचानक विषय समोर आला आहे. आता काही घाईघाईने बोलण्यापेक्षा या प्रकरणाच्या खोलात जाऊन माहिती घेत असतील. ते सर्व माहिती घेऊन नंतर बोलतील.’ निवडणुकांबाबत ते म्हणाले, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका होतील. त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत आणि शेवटी महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत..Tragic Incident Kolhapur : कोल्हापूर जवळील प्रयाग चिखलीतील अवघ्या १५ वर्षीय मुलीनं उचललं टोकाचं पाऊल, आई वडील बाहेरगावी गेले अन्.महायुतीतील घटक पक्षांनी सोबत घेऊन निवडणुका लढविल्या जातील. इच्छुकांची संख्या अधिक आहे, त्याठिकाणी कोणत्याही पक्षातील कार्यकर्त्यांना दुखवणे योग्य होणार नाही. राज्यभरात ६० ते ७० ठिकाणी प्रश्न निर्माण होत आहे. जिथं एकमत होईल, तिथं एकत्र लढू. जिथं युती होणार नाही, तिथं स्वबळावर लढण्याबाबतच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.