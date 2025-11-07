पश्चिम महाराष्ट्र

Chandrakant Patil : अजित दादांच्या मुलावर आता चंद्रकांत पाटील बोलले, जमीन व्यवहाराच्या २२ फायलींची चौकशी सुरू

Chandrakant Patil

Sandeep Shirguppe
Updated on

Chandrakant Patil on Parth Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या जमीन व्यवहाराबाबतच्या चौकशीनंतर वस्तुस्थिती समोर येईल, त्यापूर्वी बोलणे उचित नाही. याशिवाय पुण्यातील जमीन व्यवहाराच्या २२ फायलींची चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली.

Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
Parth Pawar
pune

