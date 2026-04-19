Chhatrapati Shivaji Maharaj Sea Forts : छत्रपती शिवाजी महाराज सागरी दुर्ग बांधणीत ‘विक्रमवीर’, ‘गिनीज बुक’, ‘युनेस्को’मध्ये समावेश होणार

Maratha sea forts history : शिवाजी महाराजांच्या सागरी दुर्ग बांधणीच्या कार्याला जागतिक मान्यता मिळणार आहे. ‘गिनीज बुक’ आणि ‘युनेस्को’मध्ये नोंद होण्याची शक्यता असून इतिहासातील या अभिमानास्पद कामगिरीची माहिती वाचा.
Shivaji Maharaj naval forts Guinness record : (जयसिंग कुंभार) : छत्रपती शिवाजी महाराज एक महान योद्धा- प्रशासक होतेच. भारतीय आरमाराचे जनक अशी ओळख असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज जगातील सर्वश्रेष्ठ ‘दुर्गबांधणी अभियंता’ ही ठरतात. इतिहास अभ्यासक व स्थापत्य अभियंता प्रवीण भोसले यांनी ऐतिहासिक पुरावे, आधुनिक मोजमापांच्या आधारे शिवाजी महाराज चार सागरी दुर्ग बांधण्याच्या विक्रमांचे वीर ठरतात, ज्याची नोंद आता ‘गिनीज वर्ल्ड बुक’ आणि ‘युनेस्को’कडे व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

