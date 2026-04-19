Chhatrapati Shivaji Maharaj Sea Forts : छत्रपती शिवाजी महाराज सागरी दुर्ग बांधणीत ‘विक्रमवीर’, ‘गिनीज बुक’, ‘युनेस्को’मध्ये समावेश होणार

Shivaji Maharaj naval forts Guinness record : (जयसिंग कुंभार) : छत्रपती शिवाजी महाराज एक महान योद्धा- प्रशासक होतेच. भारतीय आरमाराचे जनक अशी ओळख असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज जगातील सर्वश्रेष्ठ 'दुर्गबांधणी अभियंता' ही ठरतात. इतिहास अभ्यासक व स्थापत्य अभियंता प्रवीण भोसले यांनी ऐतिहासिक पुरावे, आधुनिक मोजमापांच्या आधारे शिवाजी महाराज चार सागरी दुर्ग बांधण्याच्या विक्रमांचे वीर ठरतात, ज्याची नोंद आता 'गिनीज वर्ल्ड बुक' आणि 'युनेस्को'कडे व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..जगासह भारतात शेकडो राजेशाह्या झाल्या आहेत. शिवरायांचे एकमेवाद्वितिय वेगळेपण ठरते ते सागरी बेटावर सर्वाधिक किल्ले बांधण्याबाबत. 'गुगल अर्थ', इंजिनिअरिंग सॉफ्टवेअर्स आणि प्रत्यक्ष स्थळभेटीच्या आधारे अभियंता भोसले यांनी हे निष्कर्ष काढले आहेत..शिवरायांनी बांधलेल्या सिंधुदुर्ग, खांदेरी आणि कुलाबा या किल्ल्यांची मोजमापे उपलब्ध आहेत. उर्वरित किल्ल्यांचे नकाशे त्यांनी आधुनिक सॉफ्टवेअरच्या मदतीने तयार केले आहेत. 'कुलाबा किल्ला जरी तांत्रिक कारणास्तव वगळला, तरी उर्वरित ४ किल्ल्यांच्या आधारे हे चारही जागतिक विक्रम अबाधित राहतात,' असा त्यांचा दावा आहे. इतिहासाच्या कोणत्याही कालखंडातील कोणत्याही राजाला न जमलेले सर्वाधिक संख्येने व मोठे किल्ले बांधणारे ते राजे ठरतात. सागरी क्षेत्रात सर्वाधिक किल्ले बांधणारे, सर्वाधिक लांबीची सागरी भिंत बांधणारेही ते राजे ठरतात..महाराजांचे चार विक्रमसमुद्रातील बेटावर सर्वाधिक पाच अस्सल जलदुर्ग (खांदेरी, कुलाबा, पद्मदुर्ग, सुवर्णदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग) बांधण्याचा विक्रममालवणचा सिंधुदुर्ग हा तब्बल ४८ एकरावरील आकाराने इतका मोठा क्षेत्रफळाचा दुसरा समुद्री किल्ला जगात दुसरा नाही.महाराजांच्या पाच जलदुर्गांचे क्षेत्रफळ सुमारे ८७ एकर भरते. एकाच राजाने समुद्रात इतके अवाढव्य बांधकाम केल्याचा दुसरा पुरावा नाही.या सर्व किल्ल्यांच्या तटबंदीची लांबी सुमारे २६ हजार २०० फूट (८ किलोमीटर) आहे. समुद्राच्या लाटांशी झुंज देणारी एवढी लांब तटबंदी उभारणे हा एक जागतिक चमत्कार आहे..दृष्टिक्षेपात किल्लेकिल्ला क्षेत्रफळ (एकरात) सागरी तटबंदीची लांबी (फूट)पद्मदुर्ग ३.२५ २६००सिंधुदुर्ग ४८ ९२००खांदेरी १६ ४४००सुवर्णदुर्ग ११.२५ ४९००कुलाबा ८.२५ ५१००एकूण सुमारे ८७ ८ किलोमीटर.