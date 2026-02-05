Sangli Chinese Muscat : चीनची ‘मस्कत’ द्राक्षे भारतीय बाजारात घुसली; द्राक्ष बागायतदारांसाठी धोक्याची घंटा

सांगली : प्रतिकूल हवामान, भरमसाठ उत्पादनखर्च आणि देशांतर्गत बाजारातील घसरते दर, यामुळे कोरोना महामारीनंतर गेल्या पाच वर्षांत द्राक्ष शेतीला सातत्याने झटके बसले आहेत. परिणामी सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष लागवड निम्म्यावर येऊन ठेपली आहे..यंदाही नापीकतेमुळे क्षेत्र आणखी घटण्याची शक्यता असतानाच चीनमधील द्राक्षांनी भारतीय बाजारपेठेत आक्रमक प्रवेश केल्याने बागायतदारांपुढे नवे संकट उभे राहिले आहे. यंदा देशांतर्गत उत्पादन घटलेले असताना चीनची द्राक्ष मोठ्या प्रमाणावर भारतीय बाजारात दाखल होत आहेत. ही स्थिती भविष्यात द्राक्ष उत्पादकांसाठी महाअडथळा ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..Premium|Indian Handicrafts Heritage : पश्मिना ते पैठणी; भारतीय हस्तकलांचा ५००० वर्षांचा प्रवास.शून्य आयातकराने भारतात आलेल्या अफगाणिस्तानच्या बेदाण्यामुळे यापूर्वीच बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ झाली होती. कमी दराने आयात केलेल्या बेदाण्यावर प्रक्रिया करून तो दामदुप्पट दराने विकण्याचा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचे राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उघडकीस आणले होते. या काळ्या धंद्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. यंदा मात्र शेतकरी आणि प्रामाणिक व्यापारी याबाबत अधिक सावध झाले आहेत..बेदाण्याचा मुद्दा अद्याप शांत होत नाही, तोच यंदाचा द्राक्ष हंगाम सुरू झाला. मात्र महाराष्ट्रातील नाशिक, सांगली, सोलापूर, पुणे, सातारा आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील द्राक्ष उत्पादन कमालीचे घटले आहे..Nashik Grapes Export : नाशिकच्या द्राक्षांचा परदेशात डंका! नेदरलँड अन् जर्मनीसाठी पहिली ३० टनांची खेप रवाना.खरड छाटणीनंतर काडी पुरेशी पक्व होण्यास हवामान मोठा अडथळा ठरला. मे महिन्यात अपेक्षित असलेले कडक ऊन न पडता अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने फलधारणा झाली नाही. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांनी द्राक्ष बागांवर कुऱ्हाड चालवली..दरम्यान, चीनमधील द्राक्ष लागवड क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत सुमारे १५ लाख एकरांपर्यंत पोहोचले आहे, जे भारताच्या जवळपास पाच पटीने अधिक आहे. चीनची द्राक्ष जगभर निर्यात होत असली, तरी भारतासारखी जवळची व मोठी बाजारपेठ त्यांच्यासाठी अत्यंत सोयीची आहे. याच उद्देशाने चीनने द्राक्ष शेतीचा विस्तार झपाट्याने वाढवत परकीय चलन मिळवण्यावर भर दिला आहे..भारतीय बाजारात सुरुवातीला ‘लो प्रॉफिट’ धोरण राबवत चीनची द्राक्ष सध्या ३०० ते ४०० रुपये प्रतिपेटी दराने विकली जात आहेत. हा दर स्थानिक द्राक्षांना थेट टक्कर देणारा ठरत आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ही परिस्थिती भारतीय द्राक्ष शेतीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. सध्या भारतात १ हजार ५९१ द्राक्ष कंटेनर दाखल झाल्याची आकडेवारी बागायतदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण करत आहे..‘अफगाण’आडून नेम...अफगाणिस्तानचा बेदाणा भारतात आणून तो केवळ ‘अफगाण ब्रँड’ म्हणून विकला जातो. प्रत्यक्षात इराण, इराक, तुर्कस्तान व चीन येथील बेदाणा १०५ टक्के आयात कर चुकवण्यासाठी अफगाण ब्रँडच्या आडून भारतात आणला जातो. या कारस्थानामुळे देशांतर्गत शेतकरी आणि महसूल दोघांचेही मोठे नुकसान होत आहे. बेदाण्यासोबतच द्राक्ष आयातीबाबतही दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा इशारा बागायतदारांकडून देण्यात येत आहे..काय आहे ‘मस्कत’...?कोरोनानंतर चीनने द्राक्ष शेतीसाठी सूक्ष्म नियोजन (मायक्रो प्लॅनिंग) राबवले. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देत शासकीय पातळीवर अनुकूल धोरणे आखण्यात आली. ‘शाईन मस्कत’ आणि ‘रेड मस्कत’ या जपानमधील वाणांवर संशोधन करून, बदलत्या हवामानात तग धरणारी सुधारित जात विकसित करण्यात आली. नव्या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादकता वाढली आणि ‘मस्कत’ वाणाने जागतिक बाजारपेठेत दबदबा निर्माण केला..चीनचे द्राक्षपिकाखालील क्षेत्र : सुमारे १५ लाख एकरभारताचे द्राक्ष क्षेत्र : ३.५ लाख एकरसांगली जिल्ह्याचे क्षेत्र : १.१० लाख एकरडिसेंबरअखेर आयात द्राक्ष कंटेनर : १,५९१द्राक्ष आयात कर : ३० टक्केबेदाण्यावरील आयात कर : १०५ टक्के.भारतीय बाजारपेठेवर कब्जा करूनच चीनची अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. सीमेवरील घुसखोरीपेक्षा बाजारपेठेवरचे हे आक्रमण अधिक धोकादायक आहे. ते रोखण्यासाठी चिनी द्राक्षांवर १०० टक्के आयात कर लावावा, ही आमची सातत्याची मागणी आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.- मारुती चव्हाण, पलूस, उपाध्यक्ष, राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.