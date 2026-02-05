पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Chinese Muscat : चीनची ‘मस्कत’ द्राक्षे भारतीय बाजारात घुसली; द्राक्ष बागायतदारांसाठी धोक्याची घंटा

Grape Farmers : हवामानातील बदल, वाढता उत्पादनखर्च आणि घसरते बाजारभाव यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या द्राक्ष बागायतदारांसमोर आता नवे संकट उभे राहिले आहे.
Chinese Muscat grapes displayed in Indian wholesale

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : प्रतिकूल हवामान, भरमसाठ उत्पादनखर्च आणि देशांतर्गत बाजारातील घसरते दर, यामुळे कोरोना महामारीनंतर गेल्या पाच वर्षांत द्राक्ष शेतीला सातत्याने झटके बसले आहेत. परिणामी सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष लागवड निम्म्यावर येऊन ठेपली आहे.

