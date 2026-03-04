Chiplun Panchayat Samiti : भाजप-सेना युतीशी राष्ट्रवादीची सलगी चिपळुणात सभापती-उपसभापती निवडणूक; राष्ट्रवादीची पहिल्या टर्मची मागणी

चिपळूण : चिपळूण पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतिपदाची निवडणूक सोमवारी (ता.९) होणार आहे. सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट व शिंदे सेना-भाजप युतीचे एकमत झाले आहे. .मात्र सभापतीची पहिली संधी कोणाला, याचा फैसला अद्याप झालेला नाही. पहिली अडीच वर्षे सभापतिपद राष्ट्रवादीला द्यावे, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. .Chiplun PS : राष्ट्रवादीसाठी महायुतीचे दरवाजे खुले; सत्तेसाठी ‘यू-टर्न’, पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या वक्तव्याने रंगली चर्चा.पंचायत समितीच्या निवडणुकीत शिंदे सेना-भाजप युतीला सत्ता स्थापनेसाठी स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाशी हातमिळवणी करावी लागणार आहे. सत्ता स्थापनेसाठी ठाकरे सेनेला बाजूला ठेवून महायुतीवर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र, सभापतिपदासाठी फॉर्म्युला निश्चित झालेला नाही..पंचायत समिती निवडणुकीत ऐनवेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाला बाजूला करून शिंदेसेना भाजप युतीने बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शिंदेसेनेला चार तर भाजपला तीन जागांवर समाधान मानावे लागले..Chiplun ZP PS Election : चिपळुणात पंचायत समिती त्रिशंकू; ठाकरेसेना ठरणार ‘किंगमेकर’.राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाला सात जागा मिळाल्याने आमदार शेखर निकम यांची ‘पॉवर’ वाढली. यातूनच ठाकरे सेनेला बाजूला करत आमदार निकम यांना सत्ता स्थापनेसाठी गळ घालण्यात आली. त्यावर आमदार निकम राजी झाल्याची चर्चा आहे. .मात्र सत्ता स्थापनेत सुरवातीची अडीच वर्षे राष्ट्रवादीला सभापतिपद देण्याची मागणी आमदार निकमांनी केली. मात्र त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून सभापतिपदासाठी सूर्यकांत खेतले यांचे नाव आघाडीवर आहे. .शिवसेनेकडून विनोद झगडे, संदेश आयरे आणि भाजपकडून विनोद भूरण यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. प्रांताधिकारी आकाश निगडे यांच्या उपस्थितीत ९ मार्चला पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतिपदाची निवडणूक होणार आहे. .सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट, तसेच शिंदेसेना भाजप युतीकडून अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. योग्य वेळी सत्ता स्थापनेचा निर्णय जाहीर केला जाईल.---सदानंद चव्हाण, माजी आमदार, चिपळूण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.