Islampur Crime: इस्लामपूरमध्ये हाणामारी; चौघे जखमी, दांडिया खेळताना माईकवर नाव न घेतल्याचा राग

Violence Mars Dandiya Night in Islampur: भाग्यश्री श्रीकांत सूर्यवंशी, अमृता महाबळ, माधवी उरुणकर, अक्षय महाबळ (लंक्या), पवन माने, स्वरुप पाटील (सर्व रा. इस्लामपूर) प्रफुल्ल कांबळे (रा. ओझर्डे) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.
"Police inspecting the spot in Islampur where a Dandiya celebration clash left four injured."

इस्लामपूर : दांडिया खेळताना माईकवर नाव घेतल्याच्या रागातून सात जणांनी मिळून केलेल्या मारहाणीत चौघेजण जखमी झाले. याप्रकरणी रुपाली धोंडिराम कोठावळे (वय ४०, रा. शिवनगर रस्ता क्रमांक १, इस्लामपूर) यांनी फिर्याद दिली आहे. बुधवार (ता. २४) रात्री १० वाजता शिराळा नाक्यावरील शिवशाही नवरात्र उत्सव मंडळाच्या समोर हा प्रकार घडला.

