चंद्रहार पाटलांच्या  अटकेसाठी "महसूल'चे बंद 

सांगली ः वाळूच्या पकडलेल्या वाहनांचा दंड रद्द करावा, या कारणावरून विटा (जि. सांगली) येथे तहसीलदार ऋषीकेत शेळके यांना गाडीतून ओढून मारहाण केल्या प्रकरणी डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील याला अटक व कारवाईच्या मागणीसाठी महसुल कर्मचारी संघटनेने आज काम बंद आंदोलन केले. कर्मचारी संघटनेने 4 मे काळ्या फिती लावून काम केले होते. तीन दिवसांत कारवाई न झाल्यास कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर 33 टक्के कर्मचाऱ्यांवर काम सुरु होते. कामबंद आंदोलनामुळे आज जिल्हाधिकारी, तहसिलदार कार्यालयात शुकशुकाट जाणवला. मात्र कोरोनामुळे प्रमुख अधिकारी कामवर होते. तलाठी संघटनाही कामबंद आंदोलनात सहभागी झाले. डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील व सोबत असलेल्या एका अनोळखीने 3 मे रोजी तहसीलदार शेळके यांना वाळूच्या वाहनांवर केलेल्या कारवाईचा रोष मनात ठेवून तहसील कार्यालयाच्या पोर्चमध्ये मारहाण केली. तो सोमवारी पसार झाल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सोमवारी महसुल कर्मचाऱ्यांवर हात उचलणाऱ्यांवर तातडीने कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला. महसूल कर्मचारी संघटनेने त्याचा निषेध म्हणून काळ्या फिती लावून काम केले. महसूल कर्मचारी संघटनेचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी बर्डे, एस. आर. बर्गे, गणेश मरकड, समीर शिंगटे, बाबासाहेब वाघमोडे, डॉ. विजय देशमुख यांनी चंद्रहार पाटीलला अटक व कारवाईच्या मागणीवर ठाम आहेत.

