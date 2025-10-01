पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: ‘शहर काँग्रेसतर्फे कर्नाळ रस्ता डांबरीकरणासाठी ‘रास्ता रोको’; विविध संघटनांचा आंदोलनाला पाठिंबा..

Karnal Road Rasta Roko: काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रमोद सूर्यवंशी म्हणाले, ‘‘गत दोन वर्षांपासून रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. निधी मंजूर झाला तरी काम सुरू केलेले नाही. कर्नाळ चौकी ते शिवशंभो रस्त्यावर वाहनधारकांची गर्दी अधिक असते. आठ दिवसांत रस्ता दुरुस्तीस सुरुवात करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल.’’
“Congress stages Rasta Roko in Karnal demanding road tarring; various groups extend support.”

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली: ‘शहर काँग्रेसतर्फे आज येथील कर्नाळ रस्ता दुरुस्तीसाठी ठिय्या आंदोलन झाले. प्रभाग क्रमांक १२ कर्नाळ चौकी ते शिवशंभो चौक रस्त्याची गेल्या दोन वर्षांपासून दुरवस्था झाली आहे. प्रशासनाने रस्त्याचे काम तत्काळ सुरू करावे,’ या मागणीसाठी आंदोलन झाले. ‘आठ दिवसांत काम सुरू न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,’ असा इशारा देण्यात आला.

