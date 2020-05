पलूस (सांगली)- जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात कोरोनाने शिरकाव केला आहे. मात्र, सुदैवाने आतापर्यंत तरी पलूस तालुक्यात एकही कोरोना पाँझीटिव्ह रुग्ण सापडलेल नाही. तरिही प्रशासन दक्ष असून, नागरिक शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करित आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लाँकडाऊन पासून पलूस तालुक्यात प्रशासन दक्ष आहे.आरोग्य विभाग , महसूल विभाग, पोलिस, जि. प. , पंचायत समिती अशा सर्वच स्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणा नियोजन करुन काम करित आहे.लाँकडाऊन परिस्थिती मध्ये पोलिसांनी अतिशय दक्ष राहून, रात्रंदिवस काम केले.त्यांना शिक्षक पोलीस, माजी सैनिक यांनी साथ दिली. अजूनही देत आहेत. तहसीलदार राजेंद्र पोळ, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी राहुल रोकडे, पलूस पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विकास जाधव यांनी वेळोवेळी व्यापारी, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, अधिकारी, कर्मचारी यांच्या बैठका घेऊ नियोजन केले.त्यांना सर्व स्तरातील घटकांनी सहकार्य केले. जे नियमांचे उल्लंघन करत आहेत , त्यांचेवर कारवाई करण्यात आली.

लाँकडाऊनमुळे उद्योग, छोटे- मोठे व्यावसायिक , शेतकरी , विद्यार्थी यांचे प्रचंड नुकसान झाले.तरीही हे सगळं सोसून सर्वानी प्रशासनाला साथ दिली. प्रशासनही सहकार्याबद्दल नागरिकांचे कौतुक करित आहे. धोका बाहेरून येणाऱ्यांकडून-

पलूस तालुक्यात अद्यापही एकही कोरोनाचा रुग्ण सापडला नाही. मात्र, धोका आहे तो बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांकडून. पलूस तालुक्यातील हजारो नागरिक नोकरी, व्यवसायानिमित्ताने बाहेर आहेत. बाहेरिल राज्य व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील नागरिक आता तालुक्यातील आपल्या गावाकडे परतत आहेत. विशेष करुन पुणे, मुंबई येथून नागरिक येत आहेत. ज्या ठिकाणी कोरोनाचा अधिक धोका आहे. आतापर्यंत पाच ते सहा हजार नागरिक तालुक्यात आले आहेत. प्रशासनाने त्यांना होम क्वारंटाईन केले होते.अजूनही मोठ्यानागरिक गावाकडे येत आहेत. त्यांनाही होम क्वारंटाईन करण्यात येत आहे. पलूस तालुक्यात सुदैवाने आतापर्यंत एकही कोरोना पाँझीटिव्ह रुग्ण सापडलेला नाही. ही चांगली गोष्ट आहे. तरीही प्रशासन अधिक दक्ष आहे. बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सक्तीने होम क्वारंटाईन करण्यात येत आहे. प्रशासन, आरोग्य विभाग, पोलीस या नागरिकांवर लक्ष ठेवून आहेत. सद्या जवळपास एक हजार नागरिकांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांनी प्रशासनाला माहिती द्यावी. अन्यथा गुन्हे दाखल करण्यात येतील.

- राजेद्र पोळ, तहसीलदार, पलूस



