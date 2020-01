एक हजार नवोद्योजक निर्मितीकडे "या' जिल्ह्याची होतेय वाटचाल

सोलापूर : मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील नवोद्योजकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे लोकार्पण 2 फेब्रुवारी 2018 मध्ये झाले. आतापर्यंत जिल्ह्यातील 935 नवोद्योजकांना कर्ज मंजूर होऊन व्याज अनुदान मिळत आहे. येत्या काही दिवसांत एक हजार नवोद्योजक निर्मितीकडे महामंडळाची सकारात्मक वाटचाल सुरू आहे. हेही वाचा - नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातून मुस्लिम टार्गेट 935 लाभार्थींना मिळाले 46.88 कोटींचे कर्ज

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लोकार्पणानंतर योग्य जनजागृती न झाल्याने व बॅंकांच्या असहकार्यामुळे जुलै 2018 पर्यंत जिल्ह्यात एक हजार 40 प्रकरणे सादर झाली, त्यापैकी फक्त सहाजणांना 38 लाख 50 हजार रुपयांचे कर्ज मिळाले. त्यानंतर जुलै 2019 पर्यंत तीन हजार 176 अर्ज दाखल झाले, त्यापैकी 361 लाभार्थींना 19 कोटी 85 लाख 58 हजार 954 रुपयांचे एकूण कर्ज मिळाले होते. बॅंकांचे असहकार्य, तांत्रिक अडचणींबाबत वेळोवेळी जिल्हाधिकारी व बॅंक अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन अडचणींचे निवारण केले जात आहे. त्यामुळे जुलै 2019 नंतर पाच-सहा महिन्यांतच म्हणजे 17 जानेवारी 2020 पर्यंत चार हजार 158 अर्ज दाखल झाले, त्यापैकी 935 लाभार्थींना 46 कोटी 88 लाख 74 हजार 610 रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. महामंडळाकडून एक कोटी 15 लाख 33 हजार 406 रुपयांचा व्याज परतावा देण्यात आला आहे. अर्जदारांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी होताहेत प्रयत्न

जिल्हा कार्यालय महामंडळास अर्ज केलेल्या लाभार्थींना प्रत्यक्ष फोनद्वारे संपर्क साधून त्यांचे प्रकरण कोणत्या बॅंकेत आणि का प्रलंबित आहे, याचे कारण जाणून घेत आहे. त्याप्रमाणे संबंधित अर्जदारास बॅंकेतून प्रकरण नाकारायचे व प्रलंबित ठेवायचे कारण लेखी स्वरूपात मागायला सांगत आहे. यामुळे अर्जदारांच्या प्रकरणातील अडचणी सोडवण्यात येत असल्याने कर्ज प्रकरणांना गती प्राप्त होत असल्याचे अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक योगेश वाघ यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. तसेच ज्यांना कर्ज भेटले आहे व ज्यांना अद्याप महामंडळाकडून व्याजाचा परतावा झालेला नाही त्यांनी शासकीय तंत्र निकेतन प्रशाला, नॉर्थकोट येथील जिल्हा कार्यालयास भेट द्यावी. ज्यांना बॅंक कर्ज देण्यास नाकारत आहे अथवा टाळाटाळ करत आहे त्यांनी बॅंकेचे जिल्हा मुख्य प्रबंधक व महामंडळाच्या समन्वयकांना लेखी तक्रार करावी.

