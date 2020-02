येथे चालते बंदबिगारी, हे काय वेगळंच...

अकोले ः किमान वेतनापेक्षा कमी मासिक वेतनावर 15-15 तास जबरदस्तीने काम करवून घेऊन आदिवासी कुटुंबाचे बंदबिगारी म्हणून शोषण केल्याच्या आरोपावरून अकोले पोलिस ठाण्यात दत्तात्रय सुखदेव गिते व सुखदेव शंकर गिते (रा. कोतूळ) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जाणून घ्या - कोरोनोमुळे वाचला कोंबड्यांचा जीव भारती किरण जाधव (मूळ रा. साकूर फाटा, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक; हल्ली रा. कोतूळ, ता. अकोले) यांनी याबाबत दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, की आदिवासी अनुसूचित जमातीच्या दाम्पत्याला दत्तात्रय गिते व सुखदेव गिते यांनी दैनंदिन किमान वेतनापेक्षा कमी, म्हणजे 4500 ते 5000 रुपये मासिक वेतनावर मजूर बंदबिगारी म्हणून कामास ठेवले. सुमारे 15-15 तास जबरदस्तीने आणि आजारी असतानाही काम करवून घेतले. त्यांनी काम सोडू नये म्हणून उचल देऊन त्यांच्याकडून अंगमेहनतीची कामे करवून घेतली. उचल दिलेली रक्कम एक लाख 15 हजार रुपये दाखवून, बंदबिगारी म्हणून शोषण केले. अकोले पोलिसात बंदबिगार पद्धती अधिनियम 1976 चे कलम 16, 17, 18 आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 3 (1) (6) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस उपअधीक्षक रोशन पंडित तपास करीत आहेत.

Web Title: Crimes at Akole under the bandhgirir law