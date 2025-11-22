Sangli Delhi Tragedy : ‘तू ड्रामा करता है...’ असे म्हणत शिक्षकांनी छळलं!, अवघ्या १५ वर्षीय शौर्यला सरांनीच टोकाचं पाऊल उचलायला प्रवृत्त केलं; चिठ्ठीतून उलगडा

Sangli Student Teacher Harassment : शाळेत प्रॅक्टिस करताना शौर्य पाय घसरून पडला. शिक्षिका म्हणाल्या, ‘तू ड्रामा करता है...’ शिक्षकांनी छळलं होतं त्याला. शाळा बदलायची होती आम्हाला, मात्र दहावीचं वर्ष. त्यामुळे थांबलो... आत्महत्या केलेल्या शौर्यचे वडील प्रदीप पाटील यांचे हे शब्द सुन्न करणारे होते. शौर्यच्या आठवणींनी व्याकुळ झालेल्या श्री. पाटील शिक्षकांच्या त्रासाने व्यथित झाले होते. त्यांच्या तोंडून शब्द फुटत नव्हते. शौर्य व त्याच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सारा ढवळेश्वर गाव सुन्न आहे. शौर्य दिल्लीत राहायचा; पण त्याच्या आत्महत्येने इथला एकेक माणूस हळहळला आहे..शौर्यचे वडील प्रदीप पाटील यांना या प्रसंगात खूप मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनी मुलाचा शिक्षकांकडून होत असलेला त्रास आम्हाला माहिती होता, मात्र दहावीतील वीस गुणांसाठी थोडा वेळ जाऊ दिला, अशी कबुली दिली. त्याचा पश्चात्ताप होत असल्याची भावना त्यांच्या मनी दाटली होती ‘माझा मुलगा दहावीला दिल्लीतील सेंट कोलंबस शाळेमध्ये शिकत होता. तिथे राहुल गांधींसारखी खूप मोठी माणसं शिकली होती. तिथे आपल्या मुलाला शिकायला मिळावे, यासाठी मी तिथं त्याला घातलं..गेल्या आठ ते दहा महिन्यांपासून त्याला शाळेतील शिक्षकांकडून खूप टॉर्चर केलं जात होतं. त्यानं ते आम्हाला सांगितलं होतं. पण मागच्या चार दिवसांपूर्वी एका शिक्षकांनी त्याला सांगितलेलं, ‘तुला टीसी देणार आहे, तुला काढून टाकणार आहे. पण दहावीला असल्यामुळे आणि शाळेच्या अधिकारात २० गुण असल्यामुळे आम्ही त्यांची तक्रार केली नाही. पण त्याला धमक्या दिल्या गेल्या, टॉर्चर केलं गेलं. शाळेत प्रॅक्टीस करताना तो पाय घसरून पडला. त्याला सांगितलं गेलं की तू मुद्दाम केलं आहेत..Sangli Leopard: सांगलीत बिबट्याचा वावर; पायाचे ठसे सापडले पण प्रशासनाची कारवाई कुठे अडकली?.तू ओव्हर ॲक्टिंग करतोस. मग तो रडायला लागला. नाही मी नाही केलं म्हणायला लागला तर त्याची टीचर म्हणाली की, ‘तू रोने का ड्रामा मत कर, मुझे पता है और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पडेगा। मी त्याला समजावून सांगितले होते की एवढी टर्म झाली की आपण शाळा बदलूयात, काळजी करू नको. पण त्याने आमचं ऐकले नाही. आम्ही हरलो.’.चिठ्ठी वाचून डोळ्यांत पाणीशौर्यनं हिंदीत चिठ्ठी लिहिली आहे. त्यात म्हटले आहे, की ‘मेरा नाम शौर्य पाटील हैं।इस मोबाइल नंबर पर कॉलकर देना प्लीज। आय ॲमव्हेरी सॉरी..आय डीड धीस...पर स्कूल वालोंने इतना बोला की, मुझे यह करना पडा।यदी किसी को जरुरत होतो मेरे अंग दान कर देना। मेरे पॅरेंट्सने बहुत कुछ किया,आय ॲम सॉरी, मैं उनकोकुछ नहीं दे पाया...सॉरी भैया...सॉरी मम्मी, आपका आखरी बार दिल तोड रहा हूं...स्कूल की टीचर है ही ऐसी क्या बोलू।’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.