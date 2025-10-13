Sangli News: कवलापूरला विमानतळ करा; मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना पृथ्वीराज पाटील यांच्याकडून साकडे

सांगली : ‘‘सांगली शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी विमानतळ आवश्यक आहे. कवलापूर विमानतळाचा प्रस्ताव आता टप्प्यात आला आहे. त्याला दिल्लीतून साथ दिली. येथे विमानतळ करा, सांगली नेहमी तुमची ऋणी राहील,’’ अशा शब्दांत भाजप नेते पृथ्वीराज पाटील यांनी केंद्रीय नागरी वाहतूक मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना साकडे घातले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.मुंबई येथे मोहोळ यांची भेट घेऊन कवलापूर विमानतळाविषयीचे निवेदन दिले, त्या वेळी येथील परिस्थिती, शेतीमाल उत्पन्नातील वैविध्य, कार्गो विमानतळाला असलेल्या संधी, नागरी वाहतुकीला चालना देण्यासाठी असलेले वैद्यकीय नगरी, गलई व्यवसायाचे बलस्थान याबाबत त्यांनी चर्चा केली. त्याला श्री. मोहोळ यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला..ते म्हणाले, ‘‘कवलापूर हद्दीतील १६५ एकर क्षेत्र विमानतळ विकासाचा प्रस्ताव आता ऐरणीवर आला आहे. सांगली जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने कवलापूर येथे विमानतळ आवश्यक आहे. येथील जमीन आधुनिक काळातील विमानतळासाठी अपुरी पडते, मात्र आवश्यक क्षेत्र द्यायला शेतकरी तयार आहेत. त्यातून कृषी आणि उद्योग विकासाला बळ मिळणार आहे. त्यासाठी ‘कार्गो’ विमानतळ मंजूर करणे आवश्यक आहे.’’.UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .‘‘मुंबईत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी कवलापूर विमानतळाबद्दल सकारात्मक चर्चा केली आहे. महाराष्ट्र विमान प्राधिकरण आणि केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने याबाबत सकारात्मक साथ द्यायला हवी. कवलापूर विमानतळ आपणच मंजूर केल्यास सांगली सदैव ऋणी राहील,’’ असे पृथ्वीराज पाटील यांनी सांगितले. आमदार सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, कवलापूर विमानतळ बचाव कृती समितीचे निमंत्रक पृथ्वीराज पवार यांच्यासह अनेकांचा या विषयावर प्रयत्न सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.