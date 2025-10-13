पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: कवलापूरला विमानतळ करा; मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना पृथ्वीराज पाटील यांच्याकडून साकडे

“Demand for Kavalapur Airport: कवलापूर हद्दीतील १६५ एकर क्षेत्र विमानतळ विकासाचा प्रस्ताव आता ऐरणीवर आला आहे. सांगली जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने कवलापूर येथे विमानतळ आवश्‍यक आहे. येथील जमीन आधुनिक काळातील विमानतळासाठी अपुरी पडते, मात्र आवश्यक क्षेत्र द्यायला शेतकरी तयार आहेत.
Prithviraj Patil submits proposal to Minister Muralidhar Mohol for the development of Kavalapur Airport.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : ‘‘सांगली शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी विमानतळ आवश्‍यक आहे. कवलापूर विमानतळाचा प्रस्ताव आता टप्प्यात आला आहे. त्याला दिल्लीतून साथ दिली. येथे विमानतळ करा, सांगली नेहमी तुमची ऋणी राहील,’’ अशा शब्दांत भाजप नेते पृथ्वीराज पाटील यांनी केंद्रीय नागरी वाहतूक मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना साकडे घातले.

