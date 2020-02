महाराष्ट्रातून कर्नाटक बसला का वाढलीय मागणी...?

निपाणी - फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या सौंदत्ती यात्रेसाठी निपाणी आगारातून कर्नाटक बसेसना महाराष्ट्रातील भाविकांकडून मागणी वाढली आहे. मंगळवार (ता. २८) अखेर सौंदत्ती यात्रेसाठी ५० बसेसचे आरक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे यंदा उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे.

तसेच अद्याप कर्नाटक सीमाभागातील ग्रामीण भागातील यात्रा पुढील महिन्यात जाणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर निपाणी आगारातून उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. यात्रेमुळे आगारात भाविकांना बस आरक्षणासाठी विशेष सोय व माहिती कक्ष उघडण्यात आला आहे. त्याचा सर्वांना लाभ

होत आहे. भाविक निपाणी आगारातील बसला देत आहेत प्राधान्य वाचा - देवा... एक तरी नात ठेवायची होती... आरक्षित केलेल्या बससह येणाऱ्या पौर्णिमेपर्यंत आगारातून दररोज बस सोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दररोज आरक्षणाव्यतिरिक्त भाविकांना ये-जा करणे शक्‍य झाले आहे. यंदाही सौंदत्तीला आरक्षित बसचे दर आणि अन्य माहिती दिली जात आहे. विशेष करून महाराष्ट्रातील भाविक निपाणी आगारातील बसला प्राधान्य देत आहेत. येत्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणात बसचे आरक्षण होऊन यात्रेसाठी भाविक जाणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर विशेष चालक-वाहक व्यवस्था केली

जात आहे. सौंदत्ती यात्रेसाठी महाराष्ट्रातील भाविकांतून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. बसचे आरक्षणही वाढले आहे. त्यामुळे यंदा सौंदत्ती यात्रेतून उद्दिष्टपूर्ती होण्याची शक्‍यता आहे. भाविकांनाही चांगली सोय दिली जाणार आहे.

- मंजूनाथ हडपद,

आगार व्यवस्थापक, निपाणी



Web Title: Demand for Karnataka buses from the devotees of Maharashtra has increased belgum news