सांगली : मराठा आरक्षणासंदर्भातील आझाद मैदानावर २९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या मोर्चासाठी सांगली जिल्ह्यात जोरदार तयारी सुरू आहे. आरक्षणाची लढाई विजयाच्या काठावर आली आहे. वारंवार वेळ देऊनही सरकारने चालढकल केली. 'एवढ्या वेळेस साथ द्या, आरक्षण घेऊन आल्याशिवाय मुंबईवरून जिवंत परत येत नाही,' असे भावनिक आवाहन मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे यांनी केले आहे. या विषयाला अनुसरून सांगलीत मराठा समाजाची बैठक झाली. 'सांगली जिल्ह्यातील सर्व पक्षांतील राजकारण बाजूला ठेवून आजी-माजी नगरसेवक, सरपंच, उपसरपंच सदस्य, सर्व संस्था, पक्षांचे पदाधिकारी, सर्व तरुण मंडळांचे सदस्य व मराठा बंधू-भगिनी सहभागी होणार आहेत. आपल्या समाजातील गरजवंत मराठ्यांना न्याय देण्याची हीच ती वेळ आहे. या लढाईमध्ये आपण सहभागी व्हावे,' असे आवाहन करण्यात आले आहे. जनजागृतीसाठी सांगली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत गावोगावी बैठका, दुचाकी फेरी निघणार आहेत. २४ ऑगस्टला सांगली, माधवनगर, कुपवाड या भागातून दुचाकी फेरी काढण्याचा निर्णय झाला. राहुल जाधव, अनिकेत परब, संकेत परब, अतुल पाटील, अमोल चव्हाण, प्रदीप कार्वेकर, डॉ. संजय पाटील, अमोल गोटखिंडी, प्रकाश पाटील, जालिंदर फारणे आदी उपस्थित होते.