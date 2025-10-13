पश्चिम महाराष्ट्र

Tasgaon Accident: 'तासगावचा भाविक ट्रकच्या धडकेत ठार'; आप्पाचीवाडीहून देवदर्शन करून परतताना घटना, तासगाववर शोककळा

Tragic Accident in Tasgaon: तासगाव येथील विजय जाधव व अशोक पवार रविवारी सकाळी श्रीक्षेत्र आप्पाचीवाडी येथे गेले होते. दर्शन आटोपल्यानंतर दोघेही दुचाकी (एमएच ०९ डीटी १७७९) तासगावकडे परतत होते. कोगनोळीजवळील नव्या उड्डाणपुलाजवळ त्यांनी पुढील वाहनाला डाव्या बाजूने ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केला.
Rescue teams at the site of the fatal truck collision in Tasgaon where a devotee lost his life.

Rescue teams at the site of the fatal truck collision in Tasgaon where a devotee lost his life.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोगनोळी: राष्ट्रीय महामार्गावरील कोगनोळी येथे उड्डाणपुलाजवळ रविवारी (ता. १२) सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात तासगाव येथील भाविक जागीच ठार झाला; तर त्याचा सोबती किरकोळ जखमी झाला. श्रीक्षेत्र आप्पाचीवाडी येथील दर्शन करून गावी परत जात असताना ही घटना घडली. विजय जाधव (वय ३०) असे मृताचे नाव आहे. अशोक पवार (वय ३२) जखमीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
accident
district
Devotee
Truck
accident death
tasgaon
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com