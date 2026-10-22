Sangli District Bank Election: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक बिनविरोध; मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीनुसार जयंत पाटील, सम्राट महाडिक यांची भूमिका

सांगली : ‘सहकार क्षेत्रात पक्षीय राजकारण आणायचे नाही आणि जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीनुसार सर्व संबंधित नेत्यांशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला, ’ अशी माहिती आमदार जयंत पाटील, भाजप जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवशी विविध पक्षांतील नेत्यांनी एकत्र येत बिनविरोध निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमदार जयंत पाटील, विश्वजित कदम यांच्यासह अन्य नेत्यांशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर सर्वांनी सहकार क्षेत्रात राजकारण न आणण्याच्या भूमिकेतून एकत्र येत एक पॅनेल तयार केले. .आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘सहकारात राजकारण आणायचे नाही, ही माझी सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. गेल्या पाच वर्षांत अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांच्या नेतृत्वात बँकेने चांगली प्रगती केली आहे. पुढील पाच वर्षांतही सर्व घटकांना सोबत घेऊन बँकेचा कारभार अधिक चांगल्या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न राहील.’’ ‘‘जिल्ह्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती असून, विशेषतः नव्याने सिंचनाचे पाणी पोहोचलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना अधिक अर्थसाहाय्य देण्यावर भर राहील. अशा परिस्थितीत निवडणूक घेणे योग्य नव्हते. मुख्यमंत्र्यांचा बिनविरोध निवडणुकीसाठी प्रयत्न करण्याबाबत फोन आला होता. त्यानुसार संबंधितांना विनंती केली आणि त्यांनी अर्ज मागे घेतले..सर्वांना न्याय देता आला नाही, ’’ याची खंत असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. महाडिक म्हणाले, ‘‘भाजपची निवडणूक लढविण्याची पूर्ण तयारी होती. मात्र, दुष्काळी परिस्थिती पाहता निवडणूक होणे योग्य नाही, अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका होती. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जयंत पाटील आणि विश्वजित कदम यांच्याशी चर्चा करून बिनविरोध निवडणुकीचे प्रयत्न केले. त्याला यश आले.’’ बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, पृथ्वीराज देशमुख, संजय बजाज, विराज नाईक आदी उपस्थित होते..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...‘बँकेवरील आरोपांशी भाजपचा संबंध नाही’आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘बँकेवर यापूर्वी झालेले आरोप व्यक्तिगत स्वरुपाचे होते. ते भाजपनेच केले, असे म्हणता येणार नाही. भाजप आता बिनविरोध निवडणुकीसाठी सोबत आल्याने त्या आरोपांशी भाजपचा संबंध नसावा, असे वाटते. सहकारात राजकारण होऊ नये, याची दक्षता सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी घेतली आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.