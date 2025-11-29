पश्चिम महाराष्ट्र

Sangali District-Level Divyang : दिव्यांगांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा! तालुकास्तरावर उभारणार स्वतंत्र दिव्यांग भवन सीईओ नरवाडे यांचा निर्णय

Taluka-Level Divyang Bhavans : दिव्यांगांना आवश्‍यक सोयीसुविधा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजना पूर्ण क्षमतेने त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे.
सांगली : तालुकास्तरावर दिव्यांग भवन उभारणे, त्यांचे ऑनलाइन सर्वेक्षण करणे, तसेच जिल्हास्तरावर सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करणे, यांसह त्यांना इतरही सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी दिव्यांगांना त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन आश्‍वस्त असल्याचा दिलासा दिला.

