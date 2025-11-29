Sangali District-Level Divyang : दिव्यांगांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा! तालुकास्तरावर उभारणार स्वतंत्र दिव्यांग भवन सीईओ नरवाडे यांचा निर्णय

सांगली : तालुकास्तरावर दिव्यांग भवन उभारणे, त्यांचे ऑनलाइन सर्वेक्षण करणे, तसेच जिल्हास्तरावर सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करणे, यांसह त्यांना इतरही सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी दिव्यांगांना त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन आश्वस्त असल्याचा दिलासा दिला..दिव्यांगांना आवश्यक सोयीसुविधा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजना पूर्ण क्षमतेने त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी यात लक्ष घालून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी जास्तीतजास्त सुविधा देण्याबाबत आश्वस्त केले..Sangli Politics : आटपाडीचा पहिला नगराध्यक्ष ‘सौरभ पाटील’चा! तीर्थक्षेत्र आघाडीचा झंझावाती प्रचार, घराघरातून उसळलेला पाठिंबा.दिव्यांग संघटनांच्या बैठकीत त्यांनी दिव्यांग सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा केली. दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्राधान्य देण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. दिव्यांगांचा पाच टक्के निधी आवश्यक बाबींवर खर्च होण्याच्या अनुषंगाने आयोजित या बैठकीत दिव्यांग बांधवांच्या नेमक्या अडचणी श्री. नरवाडे यांनी जाणून घेतल्या..यावेळी दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. प्रामुख्याने दिव्यांगांचा पाच टक्के निधी खर्च करणे, तालुकास्तरावर दिव्यांग भवन उभारणे, दिव्यांगांसाठी सर्वच स्तरांवर स्वतंत्र स्वच्छतागृह उभारणे, दिव्यांगांचे ऑनलाइन सर्वेक्षण करणे, जिल्हास्तरावर दिव्यांग सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करणे, सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला..Sangli Politics : आटपाडीला जिल्हा केंद्र बनवण्याचा व्यापक आराखडा जाहीर; प्रशस्त रस्ते व सार्वजनिक सुविधांची उभारणी वेगात.जिल्हा परिषदेत आयोजित या बैठकीस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे, दिव्यांग विभागाचे अधिकारी महेश धोत्रे, मंजिरी माने, प्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रामदास कोळी, प्रमोद कुंभार, संजय कदम, सुरेश गायकवाड, शफीक खलिफा, कल्पना दबडे, यशवंत जाधव आदींसह दिव्यांग संघटनांचे प्रतिनिधी, कर्मचारी तसेच दिव्यांग बांधव उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.