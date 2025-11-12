Sangli Double killing Case : सांगलीत डबल मर्डरने खळबळ! दलित महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष उत्तम मोहितेंचा वाढदिनीच खून, मारणाऱ्याचाही जागेवरच खात्मा

Sangli Police Investigation : सांगलीच्या गारपीर परिसरात मध्यरात्री झालेल्या भीषण हल्ल्यात उत्तम मोहिते यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तम मोहितेवर शाऱ्या उर्फ शाब्या शाहरुख शेख यांनी जीवघेणा हल्ला केला. त्यानंतर उत्तमच्या पुतण्याने प्रत्युत्तरात शेखवर हल्ला केला असून, शेखही ठार झाल्याचे वृत्त आहे..मोहिते व शेख यांच्यातील जुन्या वादामुळे हा रक्तरंजित प्रकार घडल्याचे बोलले जात आहे. तथापि, पूर्व वैमनस्य, सुपारी की इतर कारण या दिशेनेही पोलीस तपास सुरू आहे. या प्रकरणात चार आरोपींचा सहभाग असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, सांगली पोलिसांची संपूर्ण यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली आहे. परिसरात तणावपूर्ण शांतता पसरली आहे..उत्तम मोहिते हे दलित महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष होते. त्यांचा मंगळवारी वाढदिवस होता. वाढदिवस साजरा करण्यासाठी त्यांच्या गारपीर चौकातील घराजवळ स्टेज उभारण्यात आले होते. उत्तम मोहिते शुभेच्छा स्वीकारण्यासाठी स्टेजवर असताना त्या ठिकाणी आलेल्या हल्लेखोरासोबत त्यांचा वाद झाला. या वादातून दोघात झटापट झाली. दोघांनी एकमेकांवर हल्ला केला. यावेळी संबंधित व्यक्तीने उत्तम मोहिते यांच्या छातीवर आणि पोटात गुप्तीने वार केल्याने ते रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले..Kolhapur Leopard Kills Bull : कोल्हापुरात बिबट्या सत्र काही संपत नाही, गगनबावड्यात बिबट्याने बैलाला केलं ठार; घटना सीसीटीव्हीत कैद.या घटनेनंतर मोहिते यांना उपचारासाठी तातडीने सांगली शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा रात्री उशिरा मृत्यू झाला. यामुळे सांगली शासकीय रुग्णालयाबाहेर कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. त्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.